Диетолог рассказал, почему японцы не страдают ожирением

ТОКИО, 13 авг — РИА Новости. Японцы практически не страдают излишним весом, и на ближайшую перспективу им это и не грозит, благодаря образу жизни и особенностям питания, о которых РИА Новости рассказала исследователь-диетолог Государственного института здоровья и питания Японии Хидэми Такимото.

В обеденное время и по вечерам, когда у японцев заканчивается длинный и напряженный рабочий день, в иных ресторанах и кафе в Токио и других городах приходится ждать очереди — нет свободных столиков. Японцы едят много и, кажется, все подряд, совершенно не заботясь о своей фигуре.

По телевидению и радио ежедневно транслируются программы, главной темой которых становится еда, а путеводители для туристов по Японии и другим странам в основном посвящены не тому, что посмотреть, а тому, где и что можно поесть.

Тем не менее, пройдясь по улицам японских городов, едва можно заметить кого-то, страдающего излишним весом.

"Хотя со времени недоедания сразу после Второй мировой войны быстро возросло потребление продуктов питания, отличительная особенность японцев оказалась в том, что среди них не увеличилось потребление жира", — полагает Хидэми Такимото, которая занимается анализом данных о питании жителей Японии и проблемами ожирения.

"Возможно еще одна причина в том, что среди городских жителей мало, кто пользуется автомобилями и у них много физической нагрузки", — утверждает ученый.

По словам Такимото, японцы после Второй мировой почти не ели мяса, но после войны стали его есть, и сейчас много потребляют рыбы и мясной пищи.

"Еще меньше стали есть соли, и число страдающих высоким кровяным давлением сократилось. Поэтому, если причиной смертности японцев во многом были церебрально-васкулярные заболевания, постепенно их становится меньше.", — отмечает она.

И действительно, если посмотреть официальные данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, церебрально-васкулярные заболевания были главной причиной смертности в Японии до 1980 года. Однако с тех пор на первом месте оказались онкологические заболевания и смертность от них постоянно увеличивается.

Тем не менее, что касается ожирения, то пока тревожных тенденций не прослеживается, хотя привычки в питании японцев меняются.

"Думаю, большие перемены в питании связаны с тем, что японцы стали больше есть готовую для употребления пищу. К счастью, не становится больше страдающих излишним весом детей, поэтому я не думаю, что страдающих ожирением в Японии скоро станет больше", — говорит Хидэми Такимото.