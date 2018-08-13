Ученые измерили скорость смерти клеток

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Джеймс Феррел и Сяньчжуй Ченг из Стэнфордского университета в США смогли впервые определить скорость клеточной смерти. Исследование опубликовано в журнале Science.
Кроме того, после смерти одной клетки этот процесс продолжится и на соседних клетках. По словам ученых, "триггерная волна" будет распространяться до тех пор, пока в организме не закончится "сигнал смерти", то есть до его полной гибели.
Скорость этой "волны" ученые и назвали скоростью клеточной смерти, которая составляет 30 микрометров в минуту (1,8 миллиметров в час).
По мнению исследователей, это открытие позволит понять, как заставить раковые клетки убивать себя или как предотвратить гибель клеток, например, при болезни Альцгеймера или мышечной дистрофии.