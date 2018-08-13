РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Бабушка права: народные средства, эффективность которых доказана наукой

(обновлено: 08:04 13.08.2018)
08891
© Depositphotos / belchonockЧеловек прикладывает лист подорожника к ногеЧеловек прикладывает лист подорожника к ноге
© Depositphotos / belchonock
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Обычно приметы и поверья основаны на заблуждениях и не подтверждаются практикой. Черная кошка, перебежавшая дорогу, не сулит неприятности, а топор под подушкой не поможет рождению сына. Тем не менее ученые не спешат списывать со счетов всю народную мудрость. Как показали эксперименты, кое-что соответствует действительности.

Лягушка в молоке

Гигантская ископаемая лягушка Beelzebufo ampinga. Архивное фото
© Фото : Animal Picture Society
"Дьявольская" лягушка оказалась способна пожирать динозавров
Старинный русский способ хранения молока положить в крынку лягушку, чтобы оно не скисло, вполне работает. Как выяснила международная группа ученых из России, Финляндии и Швеции, в кожном секрете амфибии содержатся антибактериальные пептиды, борющиеся с опасными микроорганизмами. Для животного они — первая линия обороны против инфекций, бактерий и грибков.

Всего ученые обнаружили на коже травяной лягушки (Rana temporaria) 76 таких веществ, и некоторые из них продемонстрировали высокую эффективность против сальмонеллы (Salmonella enterica, Serovar typhimutium) и золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus). Исследователи предполагают, что эти пептиды одолеют не только обычные патогенные микроорганизмы, но и антибиотико-резистентные штаммы бактерий.

© РИА Новости / Вячеслав БобковПерейти в фотобанкКожный секрет травяной лягушки содержит вещества, эффективно борющиеся с микробами.
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
Перейти в фотобанк
Кожный секрет травяной лягушки содержит вещества, эффективно борющиеся с микробами.

Суп от простуды

Простуда на губах
© Fotolia / studiovespa
Простуда на губах может быть связана с проблемами памяти - ученые
Куриный бульон и в самом деле помогает при респираторных заболеваниях. Содержащиеся в нем вещества облегчают симптомы инфекций верхних дыхательных путей, подавляя насморк, кашель и боль в горле.

Исследователи из Медицинского центра штата Небраска обнаружили, что, когда больной пьет куриный бульон, у него снижается подвижность нейтрофилов белых кровяных телец, включающихся при иммунном ответе организма и вызывающих покраснение и першение слизистой. Кроме того, в бульоне содержатся карнозин дипептид, обладающий иммуномодулирующим эффектом, и аминокислота цистеин, разжижающая мокроту и облегчающая кашель.

Подорожник способствует заживлению ран

Борщевик
CC0 / MabelAmber /
"Сбежавший экспонат". Растения-иностранцы угрожают Москве и окрестностям
Самый простой способ продезинфицировать порез или ссадину и ускорить их заживление — приложить к ране чистый лист подорожника. Сразу несколько научных исследований подтверждают целебность этого растения.

Российские ученые в серии опытов на кроликах продемонстрировали, что вещества, содержащиеся в листьях подорожника (Plantago major), обладают мощным заживляющим эффектом. Сочетание полисахаридов с ферментами и витаминами ускоряет процесс регенерации, а дубильные вещества, бензойная и салициловая кислоты создают противовоспалительный эффект.

 

CC BY-SA 3.0 / Frank Vincentz / Вещества, содержащиеся в экстракте подорожника, обладают регенеративным и противовоспалительным эффектом.
CC BY-SA 3.0 / Frank Vincentz /
Вещества, содержащиеся в экстракте подорожника, обладают регенеративным и противовоспалительным эффектом.

Мексиканские ученые доказали, что листья подорожника обладают также антимикробными и противогрибковыми свойствами. На культурах микроорганизмов экстракты этого растения подавляли рост сальмонеллы (Salmonella typhimurium), но давали слабый эффект против метициллинрезистентных стафилококков.

Черемуховые похолодания

Лето в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Врачи рассказали, как спастись от жары
Народные приметы, касающиеся взаимосвязи жизненного цикла трав и деревьев и перемены погоды, как правило, тоже подтверждаются наукой, так как растения реагируют на изменения температуры и влажности окружающей среды. Насчет черемухового похолодания ("если зацвела черемуха, быть холодам") есть три гипотезы.

Согласно первой, черемуха цветет при падении температуры, потому что для образования завязей растению нужны холодные дни и ночи. К тому же насекомые-вредители не могут сильно повредить генеративные побеги.

Вторая гипотеза отталкивается от того, что причина майских холодов резкое сокращение темной земной поверхности, интенсивно поглощающей солнечные лучи. Большинство растений к середине мая обзаводятся листьями, и это немного снижает температуру. Цветение черемухи просто совпадает по времени с майским похолоданием.

Третья гипотеза: расцветая в майские холода, черемуха избегает конкуренции. Пока другие растения придерживают свои цветы, неприхотливая черемуха распускается, чтобы насекомые ее опыляли.

 

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПредполагают, что черемуха цветет при понижении температуры, потому что для образования завязей растению нужны холодные дни и ночи.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Предполагают, что черемуха цветет при понижении температуры, потому что для образования завязей растению нужны холодные дни и ночи.

Что касается народных примет, связанных с конкретными датами, то тут, конечно, ситуация иная. Сотрудники "Яндекса" проанализировали погодные данные за 36 лет и получили следующие результаты. Из 188 примет только 75 сбывались больше чем в половине случаев. Всего шесть (три процента) оказались верными в определенном городе хотя бы в 70 процентах случаев.

Самой точной признали примету про дождливого Самсона ("На Самсона дождь — семь недель то ж"). Если в Санкт-Петербурге 10 июля шел дождь, то в 91 проценте случаев остаток лета тоже был дождливым. Впрочем, для северной столицы в этом, наверное, нет ничего удивительного.

 

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена