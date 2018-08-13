Бабушка права: народные средства, эффективность которых доказана наукой

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Обычно приметы и поверья основаны на заблуждениях и не подтверждаются практикой. Черная кошка, перебежавшая дорогу, не сулит неприятности, а топор под подушкой не поможет рождению сына. Тем не менее ученые не спешат списывать со счетов всю народную мудрость. Как показали эксперименты, кое-что соответствует действительности.

Лягушка в молоке

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в кожном секрете амфибии содержатся антибактериальные пептиды, борющиеся с опасными микроорганизмами. Для животного они — первая линия обороны против инфекций, бактерий и грибков.

Старинный русский способ хранения молокаположить в крынку лягушку, чтобы оно не скисло,вполне работает. Как выяснила международная группа ученых из России, Финляндии и Швеции,

Всего ученые обнаружили на коже травяной лягушки (Rana temporaria) 76 таких веществ, и некоторые из них продемонстрировали высокую эффективность против сальмонеллы (Salmonella enterica, Serovar typhimutium) и золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus). Исследователи предполагают, что эти пептиды одолеют не только обычные патогенные микроорганизмы, но и антибиотико-резистентные штаммы бактерий.

Суп от простуды

Куриный бульон и в самом деле помогает при респираторных заболеваниях. Содержащиеся в нем вещества облегчают симптомы инфекций верхних дыхательных путей, подавляя насморк, кашель и боль в горле.

Исследователи из Медицинского центра штата Небраска обнаружили, что, когда больной пьет куриный бульон, у него снижается подвижность нейтрофилов — белых кровяных телец, включающихся при иммунном ответе организма и вызывающих покраснение и першение слизистой. Кроме того, в бульоне содержатся карнозин — дипептид, обладающий иммуномодулирующим эффектом, и аминокислота цистеин, разжижающая мокроту и облегчающая кашель.

Подорожник способствует заживлению ран

CC0 / MabelAmber / "Сбежавший экспонат". Растения-иностранцы угрожают Москве и окрестностям

Российские ученые в серии опытов на кроликах продемонстрировали, что вещества, содержащиеся в листьях подорожника (Plantago major), обладают мощным заживляющим эффектом. Сочетание полисахаридов с ферментами и витаминами ускоряет процесс регенерации, а дубильные вещества, бензойная и салициловая кислоты создают противовоспалительный эффект.

Мексиканские ученые доказали, что листья подорожника обладают также антимикробными и противогрибковыми свойствами. На культурах микроорганизмов экстракты этого растения подавляли рост сальмонеллы (Salmonella typhimurium), но давали слабый эффект против метициллинрезистентных стафилококков.

Черемуховые похолодания

© РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Врачи рассказали, как спастись от жары

Согласно первой, черемуха цветет при падении температуры, потому что для образования завязей растению нужны холодные дни и ночи. К тому же насекомые-вредители не могут сильно повредить генеративные побеги.

Вторая гипотеза отталкивается от того, что причина майских холодов — резкое сокращение темной земной поверхности, интенсивно поглощающей солнечные лучи. Большинство растений к середине мая обзаводятся листьями, и это немного снижает температуру. Цветение черемухи просто совпадает по времени с майским похолоданием.

Третья гипотеза: расцветая в майские холода, черемуха избегает конкуренции. Пока другие растения придерживают свои цветы, неприхотливая черемуха распускается, чтобы насекомые ее опыляли.

Что касается народных примет, связанных с конкретными датами, то тут, конечно, ситуация иная. Сотрудники "Яндекса" проанализировали погодные данные за 36 лет и получили следующие результаты. Из 188 примет только 75 сбывались больше чем в половине случаев. Всего шесть (три процента) оказались верными в определенном городе хотя бы в 70 процентах случаев.

Самой точной признали примету про дождливого Самсона ("На Самсона дождь — семь недель то ж"). Если в Санкт-Петербурге 10 июля шел дождь, то в 91 проценте случаев остаток лета тоже был дождливым. Впрочем, для северной столицы в этом, наверное, нет ничего удивительного.