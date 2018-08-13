Российские ученые объяснили, как голосу и речи помогает биорелаксация

МОСКВА, 13 авг ‒ РИА Новости. Технология релаксационного биоуправления способствует успешной реабилитации пациентов с нарушениями голоса и помогает эффективно справляться со стрессом, показали исследования ученых Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).
Релаксационное биоуправление – технология, основанная на принципах обратной связи: компьютер фиксирует усилия пациента, в ответ "стимулируя" его мозг и плавно обучая тот в нужном направлении за курс занятий.
Наблюдая за изменениями физиологических параметров, пациент учится самостоятельно регулировать их, достигая состояния наибольшего комфорта и расслабления. Это позволяет наладить самоконтроль и преодолеть заболевания – например, нервов или голосового аппарата.
Основные факторы такого роста – ухудшение экологической обстановки, возрастающее стрессовое воздействие на человека и психоэмоциональное напряжение.
В связи с этим биорелаксация имеет особое значение для пациентов с нарушением голоса. Психологи отмечают, что благодаря ей пациенты обучаются чувствовать свое тело, обретая способность понимать связь между физиологическими реакциями и эмоциями, представлениями, мыслями.
"Биоуправление работает по принципу единства, в основе которого — идея целостного функционирования и голосоречевого аппарата, и центральной нервной системы человека в целом", ‒ рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Елена Фанталова.
По ее словам, исследование показало, что релаксационное биоуправление является высокоэффективным методом неинвазивного воздействия в лечении заболеваний голосового аппарата.
Кроме того, психологи пришли к выводу, что биорелаксация позволяет повысить уровень стрессоустойчивости и обеспечивает выработку стратегий конструктивного поведения в ситуации стресса.
"Учитывая прямую зависимость между вегетативными нарушениями и тревожными состояниями, можно предположить, что, тренируя контроль над своими мыслями и эмоциями, пациенты гармонизируют состояние вегетативной нервной системы, о чем могут говорить изменение уровня тревожности и повышение жизненного тонуса, отмечаемые пациентами к концу тренинга", ‒ отметил руководитель исследования по релаксационному биоуправлению Родион Барабанов.
При этом он добавил, что коррекционные мероприятия с применением системы биоуправления позволяют не только сохранить голос, но и удержать психическое равновесие.