Российские ученые объяснили, как голосу и речи помогает биорелаксация

В студии радиостанции во время работы

В студии радиостанции во время работы

МОСКВА, 13 авг ‒ РИА Новости. Технология релаксационного биоуправления способствует успешной реабилитации пациентов с нарушениями голоса и помогает эффективно справляться со стрессом, показали исследования ученых Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Релаксационное биоуправление – технология, основанная на принципах обратной связи: компьютер фиксирует усилия пациента, в ответ "стимулируя" его мозг и плавно обучая тот в нужном направлении за курс занятий.

Наблюдая за изменениями физиологических параметров, пациент учится самостоятельно регулировать их, достигая состояния наибольшего комфорта и расслабления. Это позволяет наладить самоконтроль и преодолеть заболевания – например, нервов или голосового аппарата.

Как сообщили в МГППУ, количество людей с такими заболеваниями постоянно растет. По словам ученых, в 1990-е годы число болезней, связанных с нарушением голоса, составляло 30-40%, в настоящее время – уже 55-60%.

Основные факторы такого роста – ухудшение экологической обстановки, возрастающее стрессовое воздействие на человека и психоэмоциональное напряжение.

В связи с этим биорелаксация имеет особое значение для пациентов с нарушением голоса. Психологи отмечают, что благодаря ей пациенты обучаются чувствовать свое тело, обретая способность понимать связь между физиологическими реакциями и эмоциями, представлениями, мыслями.

"Биоуправление работает по принципу единства, в основе которого — идея целостного функционирования и голосоречевого аппарата, и центральной нервной системы человека в целом", ‒ рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Елена Фанталова.

По ее словам, исследование показало, что релаксационное биоуправление является высокоэффективным методом неинвазивного воздействия в лечении заболеваний голосового аппарата.

В ходе исследования выяснилось, что использование технологии позволяет устранять нарушения голосовых функций, речевую и голосовую неуверенность, а также улучшать общее звучание голоса.

Кроме того, психологи пришли к выводу, что биорелаксация позволяет повысить уровень стрессоустойчивости и обеспечивает выработку стратегий конструктивного поведения в ситуации стресса.

"Учитывая прямую зависимость между вегетативными нарушениями и тревожными состояниями, можно предположить, что, тренируя контроль над своими мыслями и эмоциями, пациенты гармонизируют состояние вегетативной нервной системы, о чем могут говорить изменение уровня тревожности и повышение жизненного тонуса, отмечаемые пациентами к концу тренинга", ‒ отметил руководитель исследования по релаксационному биоуправлению Родион Барабанов.

При этом он добавил, что коррекционные мероприятия с применением системы биоуправления позволяют не только сохранить голос, но и удержать психическое равновесие.