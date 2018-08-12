Директор НАСА подтвердил готовность встретиться с Рогозиным

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Директор НАСА Джим Брайденстайн подтвердил готовность встретиться в будущем с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Ранее руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил, что Рогозин планирует провести первую встречу с директором НАСА Джимом Брайденстайном на Байконуре в октябре 2018 года.

"Я намерен (встретиться с Рогозиным — ред.) в ближайшем будущем", — сказал он в интервью телеканалу C-SPAN. Отвечая на вопрос о том, как поддерживать отношения с учетом действующего запрета в отношении Рогозина на въезд в США Брайденстайн ответил, что "мы работаем над сохранением отношений с учетом ограничений".

"И уверен, что мы сможем это разрешить", — добавил глава НАСА.