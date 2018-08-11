Россияне поделились фотографиями частного солнечного затмения

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сегодня жители северного полушария могли наблюдать частное солнечное затмение. Оно началось в 11.02 мск в Атлантическом океане близ полуострова Лабрадор и завершилось в Китае в 14.31 мск.

Россияне, которые могли наблюдать затмение вживую, поделились своими фотографиями в социальных сетях.

Публикация от 🐺♏Надежда🔮 (@kudelsudby) 11 Авг 2018 в 4:11 PDT

Наиболее удобными для наблюдения на территории России стали северные регионы страны. Максимальной фазы затмение достигло в 12.46 мск вблизи острова Врангеля и на Чукотке.

Публикация от Sergey (@s_verzilin) 11 Авг 2018 в 4:13 PDT

Публикация от Нина Ковешникова (@ninko82) 11 Авг 2018 в 5:40 PDT

Публикация от Ирина (@kapralova_irina) 11 Авг 2018 в 4:01 PDT

При частном затмении Луна проходит по диску солнца не по центру, а закрывает его лишь частично.

Публикация от 💖Прокат вечерних платьев ирк👭 (@missis_irkutsk) 11 Авг 2018 в 4:14 PDT

В конце июля наблюдалось полное лунное затмение, которое стало одним из наиболее интересных и благоприятных в европейской части России за несколько лет.