МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-10" в октябре впервые в истории запустят к Международной космической станции с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-ФГ", предназначенной для запуска космонавтов, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

На сегодняшний день "Союз-ФГ" стартовала 64 раза, из них только в трех первых испытательных пусках ракета использовалась для запуска грузовых кораблей. Еще несколько раз она применялась для отправки в космос коммерческих спутников, но большая часть запусков проводилась с пилотируемыми кораблями.

"Запуск грузового корабля планируется на 3.53 мск 31 октября", — рассказал собеседник.

Он уточнил, что запуск будет проведен на ракете "Союз-ФГ" в связи с тем, что в свое время таких ракет было изготовлено большое количество, а запуски пилотируемых кораблей постепенно переводятся с этих носителей на новые ракеты "Союз-2". С прошлого года все грузовые корабли уже запускаются этим типом носителей.

Последняя ракета "Союз-ФГ" должна быть произведена в середине 2019 года, рассказал собеседник.

По его словам, ракета для предстоящего октябрьского пуска в ближайшее время будет отправлена с завода-изготовителя в Самаре на космодром Байконур.

"В выходные железнодорожный состав с двумя ракетами планируется отправить на космодром Байконур. Ракеты предназначены для запусков по пилотируемой программе. Одна из ракет будет использована для выведения на орбиту транспортного грузового корабля "Прогресс МC-10", пуск которого намечен на 31 октября 2018 года. Вторая ракета должна вывести в космос пилотируемый корабль "Союз МС-11" с очередным экипажем международной космической станции. Этот пуск запланирован на 20 декабря 2018 года", — рассказал собеседник.

Перед этим 11 октября состоится запуск пилотируемого корабля "Союз МС-10".