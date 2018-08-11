В Якутии ученые нашли замороженную тушу жеребенка ископаемой лошади

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ЯКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Уникальную находку в виде жеребенка древней лошади обнаружили в Верхоянском районе Якутии ученые Северо-Восточного федерального университета и японского университета Киндай, сообщает пресс-служба СВФУ.

Палеонтологическая экспедиция проходит в Верхоянском районе. На знаменитом батагайском термокарстовом котловане учеными обнаружена полностью сохранившаяся замороженная в вечной мерзлоте туша жеребенка ископаемой лошади. Предположительно, жеребенку около трех месяцев.

Как утверждают исследователи, уникальность находки в том, что известны погребенные слои, откуда вытаивал жеребенок, это значит, можно изучать среду обитания животного.

"Образцы палеопочв специалистами отобраны на глубине 30 метров. Судя по глубине раскопок, найденный жеребенок мог жить 30-40 тысяч лет назад. Точные данные будут известны после детального изучения. У жеребенка полностью сохранился шерстный покров темно-коричневого цвета, грива, хвост и внутренние органы. Видимых повреждений нет. Эта первая в мире находка ископаемой лошади подобной сохранности и такого юного возраста", – цитирует пресс-служба слова заведующего музея мамонта Семена Григорьева.

Сегодня члены экспедиции отправляются на следующую точку исследований – "кладбище мамонтов" Юнюген в 220 километрах вниз по реке Яна.

Российскую группу возглавляет директор научно-исследовательского института прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета Григорий Саввинов. Университет Киндай представляет профессор Хироми Като.

Батагайский термокарстовый котлован известен ценной находкой в 2009 году — детеныша бизона и части туши древней лошади. Глубина котлована составляет до 100 метров, ширина – 800 метров, длина – более километра.