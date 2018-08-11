МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Метеорный поток Персеиды — захватывающее, незабываемое зрелище, но чтобы получить удовольствие от его созерцания, нужно придерживаться определенных правил, самое главное — обладать терпением, рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

С 11 по 13 августа жители Земли могут наблюдать максимум метеорного потока Персеид, образованного роем от кометы Свифта-Туттля. Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких и красивых "падающих звезд", часто оставляющих след после пролета. Нередко наблюдаются очень яркие метеоры — болиды, сравнимые по яркости с полной Луной.

"Самое главное, нужно очень много внимания и терпения, потому что люди иногда считают, что Персеиды, вообще метеорные потоки — достаточно просто посмотреть на небо, и они проливаются на тебя, как какой-нибудь фейерверк", — сказала Рублева.

Кроме этого, по словам эксперта, нужна хорошая погода, а также удобное для наблюдения место, чтобы был открытый горизонт и не было засветки ночное неба. "Лучше всего это делать за городом, на даче, где достаточно темно вокруг, где ровная местность, не загораживают горизонт какие-то высокие постройки", — добавила Рублева.

По ее словам, метеорные потоки происходят довольно часто, но большинство из них случаются днем, когда их не видно. Некоторые происходят тогда, когда плохая погода, например, поток Леониды бывает в ноябре, когда в России редко складываются благоприятные условия для его наблюдения.

"А вот Персеиды как раз происходят в самое удобное время, когда тепло, когда лето, но уже дни становятся короче, ночи становятся длиннее. И поэтому наблюдать Персеиды максимально комфортно", — отметила директор планетария.

В этом году, по словам Рублевой, можно будет наблюдать несколько десятков метеорных вспышек в минуту, или до ста метеорных вспышек в час. Но при наблюдениях за ночным небом нужно учитывать, что потребуется какое-то время, чтобы научиться их идентифицировать. "Часто это бывает боковым зрением. Видим одну вспышку — и еще не успеваем осознать, что это такое, а потом мы уже ждем. В зависимости от интенсивности потока, бывают чаще, бывает реже", — рассказала она.

Сама Рублева также будет наблюдать за потоком Персеиды в эти выходные. Она пожелала " всем, кто захочет приобщиться к наблюдению этого красочного явления природы, хорошей погоды, хороших условий, много внимания, много терпения". "Это забыть нельзя, это запоминается на всю жизнь", – отметила она. Эксперт напомнила, что поток лучше наблюдать невооруженным глазом, так как любой оптический прибор сужает угол обзора.