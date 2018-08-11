Жители северных областей России смогут увидеть частное затмение Солнца

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Частное затмение Солнца, которое можно увидеть из северных областей России, началось в 11.02 мск в Атлантическом океане неподалеку от полуострова Лабрадор, в 11.40 мск полутень Луны вступит на территорию России, двигаясь от Мурманской области на юго-восток.

"Максимума затмение достигает в точке с координатами 70,4 градуса северной широты, 174,5 градуса восточной долготы. Максимальная фаза затмения на Земле, равная 0,74 наступит в 12.46 мск на заходе Солнца вблизи острова Врангеля, а также на Чукотке (0,736). Но даже при такой фазе не будет видно потемнения неба", — отмечают астрономы московского планетария.

Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (фаза новолуния). Затмение, при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень (конус тени и его продолжение не пересекают земную поверхность), называется частным.

В область видимости затмения попадают территории России, кроме юго-западных районов, где Луна пройдет на небе мимо Солнца, и полуостров Чукотка и Камчатка, где Солнце успеет зайти за горизонт.

В область видимости затмения попадут также север и восток Казахстана, Монголия и Китай. На территории Китая в 14.31 мск солнечное затмение на Земле завершится.

Действительно красивое зрелище полного лунного затмения наблюдалось 27 июля 2018 года и было одним из наиболее интересных и благоприятных в Европейской части России за несколько лет. Несмотря на короткую летнюю ночь, явление было видно с начала и до конца, и только в северо-западных районах Луна восходила над горизонтом в начальных фазах затмения.

Всего в XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 — полные, а из этих полных — лишь шесть, чья продолжительность больше трех с половиной часов.