Астроном: у крымчан будут идеальные условия для наблюдения потока Персеиды

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА новости. Безлунная ночь и поздний рассвет позволят наблюдателям в Крыму увидеть максимум метеорного потока Персеиды, а также несколько ярких планет Солнечной системы, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

В ближайшие выходные (с 11 по 13 августа) земляне могут наблюдать максимум метеорного потока Персеид, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла). Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких и красивых "падающих звезд", часто оставляющих след после пролета. Нередко наблюдаются очень яркие метеоры – болиды, сравнимые по яркости с полной Луной.

"В этом году сложились особенно хорошие условия для наблюдения Персеид, так как 11 августа Луна проходит фазу новолуния, а это означает, что на протяжении всей ночи небо будет темным, не засвеченным Луной. Это многократно повышает шансы увидеть метеоры даже небольшой яркости. Кроме того, восход Солнца в Крыму наступит позднее почти на час, чем в Москве, а значит, радиант потока поднимется еще выше и можно будет увидеть больше метеоров", — сказал Якушечкин.

Наблюдать метеоры лучше после 10 часов вечера по местному времени и до рассвета. Созвездие Персея, где находится радиант потока (мнимая точка на небосводе, куда сходятся продолжения пролетевших метеоров) после наступления темноты будет восходить на северо-востоке, отметил астроном.

Наблюдать метеоры удобнее всего, если лечь ногами на северо-восток, а смотреть прямо в зенит, при этом в поле Вашего зрения попадет максимальное количество метеоров. Важно, чтобы рядом не было засветки от населенных пунктов, для этого лучше выбраться на природу, советует астроном. Непременным условием наблюдений также является безоблачное небо, напомнил Якушечкин.

Кроме того, в ночи активности Персеид можно будет увидеть немало планет: Венеру, яркая планета видна на вечернем небе сразу после захода Солнца, в созвездии Девы; Юпитер, который виден в первой половине ночи на юго-западе, находится в Весах; Сатурн – виден в первую половину ночи в южном направлении, в созвездии Стрельца и Марс, который виден как яркий красноватый объект, в течение ночи он переместится с юго-востока на юго-запад. Как рассказал астроном, Марс на широте Крыма зайдет за горизонт около 3 часов ночи мск.