Астроном: у крымчан будут идеальные условия для наблюдения потока Персеиды

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА новости. Безлунная ночь и поздний рассвет позволят наблюдателям в Крыму увидеть максимум метеорного потока Персеиды, а также несколько ярких планет Солнечной системы, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
В ближайшие выходные (с 11 по 13 августа) земляне могут наблюдать максимум метеорного потока Персеид, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла). Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких и красивых "падающих звезд", часто оставляющих след после пролета. Нередко наблюдаются очень яркие метеоры – болиды, сравнимые по яркости с полной Луной.
"В этом году сложились особенно хорошие условия для наблюдения Персеид, так как 11 августа Луна проходит фазу новолуния, а это означает, что на протяжении всей ночи небо будет темным, не засвеченным Луной. Это многократно повышает шансы увидеть метеоры даже небольшой яркости. Кроме того, восход Солнца в Крыму наступит позднее почти на час, чем в Москве, а значит, радиант потока поднимется еще выше и можно будет увидеть больше метеоров", — сказал Якушечкин.
Наблюдать метеоры лучше после 10 часов вечера по местному времени и до рассвета. Созвездие Персея, где находится радиант потока (мнимая точка на небосводе, куда сходятся продолжения пролетевших метеоров) после наступления темноты будет восходить на северо-востоке, отметил астроном.
Кроме того, в ночи активности Персеид можно будет увидеть немало планет: Венеру, яркая планета видна на вечернем небе сразу после захода Солнца, в созвездии Девы; Юпитер, который виден в первой половине ночи на юго-западе, находится в Весах; Сатурн – виден в первую половину ночи в южном направлении, в созвездии Стрельца и Марс, который виден как яркий красноватый объект, в течение ночи он переместится с юго-востока на юго-запад. Как рассказал астроном, Марс на широте Крыма зайдет за горизонт около 3 часов ночи мск.