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Съедобное — несъедобное: как ученые меняют вкус еды

(обновлено: 08:12 11.08.2018)
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© Depositphotos / SimpleFotoДевушка ест яблокоДевушка ест яблоко
© Depositphotos / SimpleFoto
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Вкус подсказывает, стоит ли употреблять в пищу тот или иной продукт горечь ассоциируется с токсинами, а кислый привкус с тем, что еда испорчена. И все же человек старается обмануть свою вкусовую систему. Ученые много лет не оставляют попыток создать устройство, которое кардинальным образом изменило бы вкус пищи без добавления химических веществ.

Посолить без соли

Девушка с апельсинами. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Ученые рассказали, как еда влияет на настроение
В мае исследователи из Национального университета Сингапура представили изобретение, состоящее из специальной миски и электронных палочек для еды. Тридцати добровольцам предлагалось съесть суп мисосиру и картофельное пюре. Оба блюда были представлены в двух вариантах — соленое и пресное.

Когда участники эксперимента ели специально настроенными палочками пюре без соли, оно казалось им соленым. Эффект достигался за счет электрической стимуляции вкусовых рецепторов. Ведь главный компонент обоих приспособлений — электроды. Их закрепили на краю миски, а палочки через аккумулятор соединили с управляющей платой.

Ученые задавали параметры тока для двух вкусов: кислого (сила тока 180 микроампер и скважность при широтно-импульсной модуляции 70 процентов) и соленого (40 микроампер и 20 процентов соответственно). Пресная еда показалась соленой большей части добровольцев, а вот кислый вкус практически никто не почувствовал.

Обмануть систему

В 2016 году японские инженеры придумали вилку, которая заставляла пищу казаться соленой, воздействуя на язык импульсами тока, а сингапурцы сделали кружку, имитирующую вкус лимонада, когда человек пил обычную воду.

"Вкус это продукт обработки сенсорной информации от трех систем: вкусовой, обонятельной и тригеминальной, обеспечивающей мозг тактильными и температурными данными о химических воздействиях на язык. Здесь электрическим током подобранной полярности, частоты и величины воздействовали на вкусовые клетки, специализирующиеся на распознавании избранных вкусовых стимулов, и тем самым обманывали вкусовую систему в целом", — поясняет Станислав Колесников, заведующий лабораторией молекулярной физиологии клетки Института биофизики клетки РАН (Пущино).

Вкусовые почки это изолированные группы из 50-100 вкусовых клеток, расположенные главным образом на языке. Они первыми реагируют на вкус еды. От них идут проводящие пути, несущие нервные импульсы в мозг. Эти импульсы возбуждают в сенсорной коре мозга центры интерпретации информации от периферического вкусового органа. При всей объективности вкусовых стимулов ощущения соленого, сладкого или горького субъективны, поэтому ими в какой-то степени можно манипулировать. Вкусовые иллюзии, возникшие вместе с человеческой цивилизацией, всегда направлены на изменение вкусового ощущения.

"Человек это единственное животное, которое использует органы чувств, включая вкусовые, в значительной степени не по назначению, а с гедонистическими целями. Цивилизация породила кулинарное искусство, в еду стали добавлять усилители вкуса соль, перец, приправы. Горькие лекарства маскируют сладким. Запах пищи тоже влияет на вкус это так называемый интраназальный вкус. Поэтому при создании вкусовых иллюзий широко применяется изменение аромата пищи, например, с использованием соусов", уточняет Станислав Колесников.

Сила еды в ее аромате

Гамбургер и картофель фри. Архивное фото
© Flickr / chichacha
Ученые нашли способ получать от еды больше удовольствия
"Можно провести эксперимент: во время еды зажмите нос, чтобы исключить восприятие запаха. Вы тут же почувствуете изменения. Это подтверждает, что вкус продуктов зависит не только от вкусовых рецепторов, но и от обонятельных. Поэтому, например, при насморке всегда меняется восприятие вкуса", рассказывает доктор медицинских наук Алексей Умрюхин, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Меняется восприятие вкуса и при любом инфекционном заболевании. По словам эксперта, это связано с тем, что активация иммунного ответа на бактериальную инфекцию влияет на функции пищевых центров, расположенных в гипоталамусе.

"Мы предполагаем, что это происходит с целью концентрации усилий для борьбы с инфекцией", объясняет ученый и добавляет, что, кроме инфекционных агентов, непосредственно на мозговые центры больше ничто повлиять не может. Инженеры и изобретатели, придумывающие приборы для имитации вкусовых ощущений, предпочитают обманывать вкусовую систему на периферии через вкусовые и обонятельные рецепторы.

О времена, о вкусы

Сегодня известно пять вкусов: соленый, кислый, горький, сладкий и вкус умами, который исследователи связывают с белковыми продуктами (рыбой, мясом, творогом) и глутаматом натрия. Последний долгое время считался обычным усилителем вкуса наравне с приправами, но в 2009 году выявили особые рецепторы, реагирующие именно на него, и умами признали стимулятором вкуса.

"Раньше думали, что есть вкусовая избирательность рецепторов, то есть одни реагируют на кислое, другие на горькое, соленое или сладкое. Но сейчас экспериментально доказано, что рецепторы возбуждаются одним веществом только при низкой его концентрации. При средних и высоких концентрациях стимуляторов вкусовые рецепторы возбуждаются сразу двумя и более веществами различного вкуса", говорит Алексей Умрюхин.

вода - шестой вкус
© Инфографика . Алина Полянина
Ученые предположили наличие "шестого вкуса"
В 2016 году исследователи из Университета Орегона сообщили о шестом вкусе — "крахмальном". Одни связывают его с рисом, другие — с макаронами и хлебом. Официально его еще не признали вкусом наравне с соленым, горьким, сладким, кислым и умами, поскольку не доказано, что есть особые распознающие его рецепторы.

Есть или не есть?

Девушки покупают продукты в супермаркете
© Fotolia / nd3000
Ученые рассказали, какая еда защищает от вируса гриппа
В природе вкусовая система играет роль беспристрастного судьи, когда надо принять критическое для выживания решение: есть или не есть. Как замечает Станислав Колесников, горький или кислый вкус для животных — это сигнал опасности. Горькое ассоциируется с токсинами, а кислое — с недозрелыми фруктами и испортившейся ферментированной едой.

У человека вкусовая сенсорная система тоже способна регулировать поступление в организм питательных веществ по крайней мере, ограничивать их. По словам Алексея Умрюхина, изменение вкусовых ощущений это эволюционно заложенная функция.

"При избытке однообразной пищи происходит адаптация рецепторов, снижение их чувствительности при повторном действии вкусовых веществ. Скажем, если вы начнете ложками есть красную икру, то уже на третий-пятый день будет не так вкусно. А ведь вкус не изменился. Это справедливо для любых продуктов, понижение вкусовой чувствительности происходит за счет изменения функции нервных центров", — поясняет ученый.

Вкусовая чувствительность может зависеть и от набора веса. Как выяснили исследователи из Корнеллского университета, из-за воспалительных процессов в организме, связанных с ожирением, уменьшается количество вкусовых рецепторов, и вкусовые ощущения притупляются.

Пожилые люди за едой
© Depositphotos / Monkeybusiness
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