"Роскосмос" представил восемь новых космонавтов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Роскосмос" представил восемь новых российских космонавтов, поступивших в отряд по итогам 1,5-летнего отбора.
Отряд космонавтов пополнили Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Их представили прессе в здании "Роскосмоса".
"Отбор закончен вчера", — объявил замдиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Восемь космонавтов были отобраны из 13 человек, прошедших последний этап отбора.
Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, тренировки космонавтов в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке начнутся ближе к октябрю. Поскольку после отбора в отряд им предстоит уволиться с предыдущей работы и переехать из других регионов ближе к Звёздному городку, на что потребуется около месяца-полутора.
Как ранее сообщал РИА Новости начальник ЦПК Павел Власов, всего поступило 420 заявок. Из них 87 — от женщин, 333 — от мужчин. Работающих в космической отрасли из них 80 человек, военных — 51.
Позднее оглашение результатов отбора неоднократно переносилось. Также было объявлено, что женщин среди кандидатов нет.
Звание "кандидат в космонавты" приписывается всем новым членам отряда.