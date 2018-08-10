"Роскосмос" представил восемь новых космонавтов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Роскосмос" представил восемь новых российских космонавтов, поступивших в отряд по итогам 1,5-летнего отбора.

Отряд космонавтов пополнили Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Их представили прессе в здании "Роскосмоса".

"Отбор закончен вчера", — объявил замдиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Восемь космонавтов были отобраны из 13 человек, прошедших последний этап отбора.

Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, тренировки космонавтов в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке начнутся ближе к октябрю. Поскольку после отбора в отряд им предстоит уволиться с предыдущей работы и переехать из других регионов ближе к Звёздному городку, на что потребуется около месяца-полутора.

Первый с 2012 года отбор в отряд космонавтов начался 14 марта 2017 года. К подаче документов допускались все желающие, но приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием. Всего в российский отряд, который насчитывает 25 человек, планировалось отобрать шесть-восемь кандидатов в космонавты.

Как ранее сообщал РИА Новости начальник ЦПК Павел Власов, всего поступило 420 заявок. Из них 87 — от женщин, 333 — от мужчин. Работающих в космической отрасли из них 80 человек, военных — 51.

Позднее оглашение результатов отбора неоднократно переносилось. Также было объявлено, что женщин среди кандидатов нет.

Звание "кандидат в космонавты" приписывается всем новым членам отряда.