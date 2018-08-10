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Нейрофизиологи открыли центр пессимизма в мозге человека

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© Depositphotos / sudok1Результаты КТ головного мозгаРезультаты КТ головного мозга
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Ученые из MIT обнаружили особый регион мозга, стимуляция которого делает человека или обезьян закоренелыми пессимистами, не способными поверить в что-либо позитивное. Их выводы были представлены в журнале Neuron.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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"Этот регион, похоже, отвечает и за реакции, связанные с чувством тревожности или депрессией, или же их комбинацией. Как правило, эти психические проблемы крайне тяжело поддаются лечению, и теперь у нас есть шанс раскрыть корни их возникновения", — рассказывает Анна Грэйбиль (Ann Graybiel) из Массачусетского технологического университета (США).

За последние годы ученые открыли несколько регионов мозга, отвечающих за различные особенности характера человека и животных, в том числе склонности к риску, а также за работу достаточно сложных поведенческих программ, о наличии которых сам их обладатель даже не подозревает.

К примеру, в январе прошлого года биологи из Йельского университета открыли своеобразную "программу хищника" в мозге мыши, включение которой превращает ее в суперагрессивное существо, готовое атаковать,  преследовать и охотиться на любое животное или предмет. По соседству с этим поведенческим центром находится еще одна похожая зона, заставляющая животное испытывать страх и пытаться убежать от его источника.

Как отмечает Грэйбиль, ученых давно интересует то, какие региона мозга отвечают за формирование различных сложных эмоций и реакций человека на различные события в его жизни, и какие нарушения в их работе приводят к развитию "афганского синдрома", обсессивно-компульсивного расстройства, шизофрении, депрессии и других психических болезней.

Несколько лет назад ее команда открыла особый участок внутри так называемого полосатого ядра мозга, который помогает человеку взвешивать все плюсы и минусы возможных вариантов действий, и затем отказываться от них или реализовать их.

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Люди, страдающие от депрессии и пессимизма, практически всегда недооценивают свои способности и возможности окружающих людей. Это натолкнуло ученых на мысль, что эти проблемы могут быть связаны с нарушениями в работе полосатого ядра. Они проверили, так ли это на самом деле, наблюдая за тем, как менялась активность этой части мозга в голове у нескольких макак, игравших в обезьяний аналог игры с ножом и пальцами.

В ее рамках на экран компьютера выводилось две полоски, одна из которых обозначала то количество сока, которое получит примат, если он согласится выдержать "выстрел" из воздушной пушки, стоявшей рядом с дисплеем. Вторая линия, соответственно, служила индикатором силы удара.

Если макака не была готова вынести неприятный воздушный "хлопок" по лицу, так как награда за это была слишком маленькой, она могла нажать на кнопку, которая избавляла ее от мучений, но заметно уменьшала размер порции еды.
Замерив типичный уровень "оптимизма" и "пессимизма" среди обезьян, ученые проверили, как изменится их отношение к риску, стимулируя разные цепочки нервных клеток в полосатом теле, предположительно связанные с работой центра риска.

Через несколько дней подобных опытов, Грэйбиль и ее команда натолкнулись на набор нейронов, стимуляция которых превращала даже самых смелых и открытых к риску макак в закоренелых пессимистов, всегда выбиравших более безопасный вариант.

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© Flickr / prilfish
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Что самое интересное, подобные изменения в их психологии становились постоянными, если ученые достаточно долго стимулировали эти клетки. Как отмечает Грэйбиль, обезьяны вернулись в норму только после длительной "терапии" – примерно трех сотен раундов игры без вмешательства в работу полосатого тела.

Эти же изменения меняли характер активности этой части мозга, делая ее более похожей на те мозговые волны, которые медики фиксируют во время наблюдений за людьми, страдающими от ОКД, депрессии и тревожных состояний. По мнению нейрофизиологов, это говорит о том, что нарушения в работе полосатого тела могут быть одной из главных причин развития этих болезней.

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