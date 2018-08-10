Разрабатываемый ФПИ препарат поможет спасти жизнь при инфаркте и инсульте

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Разрабатываемое учёными лекарство для продления "золотого часа" — времени, за которое можно спасти жизнь при тяжелом ранении, – поможет защитить и от инфаркта и инсульта, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности заведующего лаборатории экспериментальных исследований НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского Иван Рыжков.

Как сообщалось ранее, жидкие смеси на основе ксенона разработаны в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ), который проводится совместно с Институтом биофизики клетки РАН с 2015 года. Конечная цель проекта — создание лекарства для продления "золотого часа" путем введения человека в искусственное оцепенение, аналогичное состоянию зимней спячки медведей.

"Препарат применим в любых критических состояниях, например, при инфаркте, инсульте. В этих случаях та же самая ситуация, так как сердце и мозг страдают от гипоксии, кислородного голодания. Исследование ФПИ идёт именно в этом направлении", – сказал Рыжков.

Как объяснил учёный, когда невозможно доставить достаточное количество кислорода к органу, альтернативным путём является снижение потребности органа в кислороде и других питательных веществах, что не даёт погибнуть органу, его клетки остаются живыми.

"Разрабатывается возможность применения нового препарата в качестве терапевтического средства с целью защиты органов при критических состояниях не только на поле боя, а в целом в медицине, в реаниматологии. То есть это, по сути, новое направление в медицине", – подчеркнул Рыжков.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Фонд работает более чем над 60 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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