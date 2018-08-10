Сибирские ученые будут бороться с описторхозом с помощью грибов

НОВОСИБИРСК, 10 авг – РИА Новости. Сибирские ученые подтвердили эффективность грибов лисичек в борьбе с описторхозом и в перспективе планируют создать на их основе антигельминтные препараты нового поколения, сообщает в пятницу Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН).
Старший научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов патологических процессов Института Дамира Августинович считает, что наиболее перспективным для создания новых эффективных препаратов является изучение существующих природных соединений, к примеру грибов лисичек, экстракт которых в качестве противогельминтного средства уже применяется в китайской медицине.
"После серии экспериментов в лабораторных условиях ученые ИЦиГ совместно с сотрудниками Новосибирского института органической химии СО РАН и научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" не только подтвердили определенную эффективность лисичек в борьбе с описторхами, причем, без существенного побочного воздействия на организм, но и определили группу веществ, которые могут ее обеспечивать", — говорится в сообщении.
Следующий шаг, по словам ученых, протестировать каждое из соединений и выбрать кандидатов на роль будущих антигельминтных препаратов нового поколения. Кроме того, ученые работают над поиском возможных антигельминтных средств среди других природных соединений, модификацией существующих лекарств, и химическим синтезом новых препаратов.