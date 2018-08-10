Сибирские ученые будут бороться с описторхозом с помощью грибов

НОВОСИБИРСК, 10 авг – РИА Новости. Сибирские ученые подтвердили эффективность грибов лисичек в борьбе с описторхозом и в перспективе планируют создать на их основе антигельминтные препараты нового поколения, сообщает в пятницу Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН).

В Институте отметили, что задача создания новых лекарственных препаратов против описторхоза очень актуальна, так как существующие обладают ограниченной результативностью и имеют серьезные побочные эффекты, а средства народной медицины зачастую малоэффективны. Между тем проблема описторхоза значима для многих регионов России, а территория Обь-Иртышского бассейна лидирует в РФ по распространению заболевания, которое может привести к серьезным патологиям, вплоть до онкологических заболеваний.

Старший научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов патологических процессов Института Дамира Августинович считает, что наиболее перспективным для создания новых эффективных препаратов является изучение существующих природных соединений, к примеру грибов лисичек, экстракт которых в качестве противогельминтного средства уже применяется в китайской медицине.

"После серии экспериментов в лабораторных условиях ученые ИЦиГ совместно с сотрудниками Новосибирского института органической химии СО РАН и научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" не только подтвердили определенную эффективность лисичек в борьбе с описторхами, причем, без существенного побочного воздействия на организм, но и определили группу веществ, которые могут ее обеспечивать", — говорится в сообщении.

Следующий шаг, по словам ученых, протестировать каждое из соединений и выбрать кандидатов на роль будущих антигельминтных препаратов нового поколения. Кроме того, ученые работают над поиском возможных антигельминтных средств среди других природных соединений, модификацией существующих лекарств, и химическим синтезом новых препаратов.