В Крыму археологи нашли древнее массовое захоронение

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Массовое захоронение людей времен Хазарского каганата обнаружено на раскопках некрополя Кыз-Аул (Керченский полуостров), сообщил РИА Новости директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

Раскопки на некрополе идут уже не первый год.

"На одном из участков некрополя было обнаружено массовое захоронение людей, сваленных буквально в кучу. Некоторые из них лежали в неестественных позах. Так, например, один из погребенных как будто прижимал руки к голове. У зачищавших его скелет сложилось впечатление, что несчастного просто закопали живьем и он пытался хоть как-то закрыть свое лицо перед смертью. Всего таких скелетов найдено более 10 штук и это только на небольшом участке раскопа", — сказал Марков.

По его словам, черепа сильно повреждены, и нельзя понять, имели они какие-то прижизненные травмы или нет.

"С этим должны разбираться уже антропологи. Может это были жертвы какой-то массовой резни, а может и люди, погибшие во время эпидемии", — подчеркнул Марков.

По его словам, пока понятно только, что смерть произошла единовременно и с их телами не церемонились.

"Просто сваливали в одну кучу. При этом, вообще не клали какого-то сопутствующего погребального инвентаря. Раскопки на некрополе Кыз-Аул продолжаются, и ученые надеются еще разгадать эту страшную задачу. Одно понятно, перед нами еще одна трагическая история, произошедшая в Крыму в раннем Средневековье", — подчеркнул Марков.

Раскопками руководят археологи Николай Федосеев и Павел Гецко.

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