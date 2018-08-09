В Крыму археологи нашли древнее массовое захоронение

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Массовое захоронение людей времен Хазарского каганата обнаружено на раскопках некрополя Кыз-Аул (Керченский полуостров), сообщил РИА Новости директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.
"На одном из участков некрополя было обнаружено массовое захоронение людей, сваленных буквально в кучу. Некоторые из них лежали в неестественных позах. Так, например, один из погребенных как будто прижимал руки к голове. У зачищавших его скелет сложилось впечатление, что несчастного просто закопали живьем и он пытался хоть как-то закрыть свое лицо перед смертью. Всего таких скелетов найдено более 10 штук и это только на небольшом участке раскопа", — сказал Марков.
По его словам, черепа сильно повреждены, и нельзя понять, имели они какие-то прижизненные травмы или нет.
"С этим должны разбираться уже антропологи. Может это были жертвы какой-то массовой резни, а может и люди, погибшие во время эпидемии", — подчеркнул Марков.
"Просто сваливали в одну кучу. При этом, вообще не клали какого-то сопутствующего погребального инвентаря. Раскопки на некрополе Кыз-Аул продолжаются, и ученые надеются еще разгадать эту страшную задачу. Одно понятно, перед нами еще одна трагическая история, произошедшая в Крыму в раннем Средневековье", — подчеркнул Марков.
Раскопками руководят археологи Николай Федосеев и Павел Гецко.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>