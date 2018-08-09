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Ученые раскрыли связь между засухами и убийствами римских императоров

(обновлено: 17:00 09.08.2018)
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CC0 / daeron / Засуха
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Сильные засухи были главными "убийцами" римских императоров, так как они лишали их поддержки "силовиков" — армии и преторианцев. Об этом пишут климатологи и историки в статье, опубликованной в журнале Economics Letters.

Страны мира. Монголия
© РИА Новости / Андрей Максимов
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"Жизнь и достаток легионеров в армиях Рима напрямую зависела от того, как много урожая производили их хозяйства или местные жители в тех регионах, где они были расквартированы. Соответственно, засухи напрямую влияли на них и повышали их склонность к мятежам. Это, в свою очередь, лишало императоров их поддержки и защиты, и открывало дорогу для убийц", — заявил Корнелий Кристиан (Cornelius Christian) из университета Брока в Сент-Катаринс (Канада).

В последние годы ученые всерьез обеспокоились тем, как климат может влиять на миграции людей сегодня, и как он мог влиять на историю человечества в прошлом. К примеру, некоторые климатологи сегодня считают, что современный конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул в 2009 году из-за серии засух, и что войны в Латинской Америке в доколумбову эру были связаны с климатическим феноменом Эль-Ниньо и порождаемым им неурожаем.

Вдобавок, недавно ученые выяснили, что прошлые глобальные потепления и похолодания были причиной упадка Византии в 7-8 веках нашей эры, эллинистического Египта в 4-3 веках до нашей эры, и остановки монгольского похода на Запад в 1242 году. Другие климатические изменения могли вызвать еще более серьезные последствия – разрушение цивилизаций индейцев майя и индийских городов-государств.

Кристиан и его коллеги раскрыли еще одну интересную закономерность подобного типа, изучая то, как менялся климат Римской империи и соседних государств во времена ее расцвета. Ученых интересовало то, как климатические аномалии влияли на экономическую и социальную жизнь государства, чья армия зависела от "местных" пищевых ресурсов, а столица – от регулярных поставок зерна из Египта и других аграрных провинций.

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За всю историю Рима, как отмечает Кристиан, "вечным городом" правило 82 императора, каждый пятый из которых умер не от старости или от стрел врагов империи, а от кинжалов, мечей или яда наемных убийц, его собственных преторианцев или обширной армии родственников.

Подобные наблюдения натолкнули ученых на мысль, что убийства императоров, голод в армии и климат могут быть связаны между собой. Они проверили эту идею, сопоставив флуктуации в уровне осадков в западных регионах Европы, где находились главные силы армии Рима, с тем, насколько нестабильной была политическая обстановка в империи.

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Как оказалось, каждый год засухи повышал вероятность убийства императора примерно на 11% и вероятность восстания одной или нескольких армий на 13%. Подобная связь, по словам Кристиана, может частично объяснять то, почему почти все базилевсы, правившие Римом в третьем веке нашей эры, были убиты заговорщиками или своей же охраной.

Дело в том, что уровень осадков в 200-300 годах был примерно на 35% ниже, чем в предыдущие столетия. Это должно было резко снизить урожайность полей на северо-западе империи и сделать армию менее склонной к защите императора от заговорщиков, обещавших им более сытную жизнь. С другой стороны, Кристиан и его коллеги не отрицают и того, что политическая нестабильность была связана и с другими факторами — войнами, эпидемия и экономическим истощением Рима и ряда ключевых провинций.

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