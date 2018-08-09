РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые рассказали, почему мужчинам не стоит носить облегающие трусы

015424
© Fotolia / Tyler OlsonМужчина на приеме у врачаМужчина на приеме у врача
© Fotolia / Tyler Olson
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Медики нашли очередные свидетельства в пользу того, что брифы и другие облегающие трусы негативно влияют на работу половых органов мужчин, ухудшая качество спермы. Выводы ученых были представлены в журнале Human Reproduction.

Пациент на приеме у врача
© Fotolia / mangostock
Ученые: один из компонентов пластмассы вызывает бесплодие у мужчин
"Наши наблюдения показывают, что многие семейные пары могут избавиться от проблем с зачатием ребенка, просто сменив трусы на более удобные и менее "жаркие" версии этой части мужского гардероба", — рассказывает Лидия Мингез-Аларкон (Lidia Minguez-Alarcon) из Гарвардского университета (США).

По текущим оценкам, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одной из двух "половинок". Вопреки общепринятым представлениям, доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна, причем большая часть бесплодных мужчин и женщин теряет фертильность в возрасте 40-55 лет.

Биологические причины развития бесплодия в большинстве случаев остаются неизвестными из-за сложности и малой изученности тех генетических механизмов, которые управляют производством яйцеклеток и сперматозоидов.

В последние годы частота развития бесплодия в экономически развитых странах Запада и Азии заметно выросла, что ученые связывают с множеством социальных и природных факторов, в том числе с заметным ухудшением экологии.

Мингез-Аларкон и ее коллеги открыли крайне необычную вещь, связывающую эту эпидемию мужского бесплодия с модой, наблюдая за здоровьем шести сотен семейных мужчин, безуспешно пытавшихся завести ребенка в последние два десятка лет.

Новорожденный
© Depositphotos / evgenyataman
Ученые открыли необычную связь между фастфудом и бесплодием

Все они обратились за помощью в клиники Бостона, где с ними встретились авторы статьи и предложили принять участие в их эксперименте. В его рамках ученые оценивали качество спермы, искали возможные мутации, мешающие зачатию ребенка и анализировали другие факторы, влияющие на производство половых клеток.

Анализируя данные, медики заметили необычную закономерность – их пациенты, носившие обычные семейные трусы, в целом обладали более "качественной" спермой, чем их сверстники, предпочитавшие брифы и другую облегающую одежду. Это, в частности, проявлялось в том, что их семенная жидкость была более густой и содержала в себе на 17% больше клеток.

Пытаясь понять, с чем это связано, Мингез-Аларкон и ее коллеги сравнили то, как работали половые органы и связанные с ними регионы мозга у тех и других мужчин. Как оказалось, организм любителей узких трусов вырабатывал большое количества "женского" гормона FSH, стимулирующего производство половых клеток.

Беременная женщина на осмотре у акушера
© Fotolia / oneblink1
Каждая восьмая женщина страдает от бесплодия, заявляют ученые

Это означает, что их семенники не справлялись со своими задачами и вырабатывали недостаточно число "заготовок" сперматозоидов, что мозг пытался исправить, выбрасывая в кровь  дополнительные порции FSH. С чем связаны эти нарушения, пока не понятно, однако ученые предполагают, что тесные трусы заставляют семенники "перегреваться", что негативно влияет на процесс созревания половых клеток.

Как отмечают медики, все эти проблемы можно ликвидировать, поменяв тип трусов, однако не стоит ожидать, что проблема исчезнет сразу же. Новые сперматозоиды растут несколько месяцев, и поэтому эффект от смены одежды будет заметен лишь через некоторое время.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена