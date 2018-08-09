Ученые рассказали, почему мужчинам не стоит носить облегающие трусы

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Медики нашли очередные свидетельства в пользу того, что брифы и другие облегающие трусы негативно влияют на работу половых органов мужчин, ухудшая качество спермы. Выводы ученых были представлены в журнале Human Reproduction.

"Наши наблюдения показывают, что многие семейные пары могут избавиться от проблем с зачатием ребенка, просто сменив трусы на более удобные и менее "жаркие" версии этой части мужского гардероба", — рассказывает Лидия Мингез-Аларкон (Lidia Minguez-Alarcon) из Гарвардского университета (США).

По текущим оценкам, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одной из двух "половинок". Вопреки общепринятым представлениям, доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна, причем большая часть бесплодных мужчин и женщин теряет фертильность в возрасте 40-55 лет.

Биологические причины развития бесплодия в большинстве случаев остаются неизвестными из-за сложности и малой изученности тех генетических механизмов, которые управляют производством яйцеклеток и сперматозоидов.

В последние годы частота развития бесплодия в экономически развитых странах Запада и Азии заметно выросла, что ученые связывают с множеством социальных и природных факторов, в том числе с заметным ухудшением экологии.

Мингез-Аларкон и ее коллеги открыли крайне необычную вещь, связывающую эту эпидемию мужского бесплодия с модой, наблюдая за здоровьем шести сотен семейных мужчин, безуспешно пытавшихся завести ребенка в последние два десятка лет.

Все они обратились за помощью в клиники Бостона, где с ними встретились авторы статьи и предложили принять участие в их эксперименте. В его рамках ученые оценивали качество спермы, искали возможные мутации, мешающие зачатию ребенка и анализировали другие факторы, влияющие на производство половых клеток.

Анализируя данные, медики заметили необычную закономерность – их пациенты, носившие обычные семейные трусы, в целом обладали более "качественной" спермой, чем их сверстники, предпочитавшие брифы и другую облегающую одежду. Это, в частности, проявлялось в том, что их семенная жидкость была более густой и содержала в себе на 17% больше клеток.

Пытаясь понять, с чем это связано, Мингез-Аларкон и ее коллеги сравнили то, как работали половые органы и связанные с ними регионы мозга у тех и других мужчин. Как оказалось, организм любителей узких трусов вырабатывал большое количества "женского" гормона FSH, стимулирующего производство половых клеток.

Это означает, что их семенники не справлялись со своими задачами и вырабатывали недостаточно число "заготовок" сперматозоидов, что мозг пытался исправить, выбрасывая в кровь дополнительные порции FSH. С чем связаны эти нарушения, пока не понятно, однако ученые предполагают, что тесные трусы заставляют семенники "перегреваться", что негативно влияет на процесс созревания половых клеток.

Как отмечают медики, все эти проблемы можно ликвидировать, поменяв тип трусов, однако не стоит ожидать, что проблема исчезнет сразу же. Новые сперматозоиды растут несколько месяцев, и поэтому эффект от смены одежды будет заметен лишь через некоторое время.