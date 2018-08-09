Ученые НАСА оценили последствия землетрясения в Индонезии

Красным отмечены те регионы, чье положение сильнее всего изменилось после землетрясения в воскресенье

Красным отмечены те регионы, чье положение сильнее всего изменилось после землетрясения в воскресенье

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Недавнее землетрясение в Индонезии подняло высоту дна Яванского моря и северо-восточного побережья острова Ломбок на 30 сантиметров, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение с магнитудой в 7 баллов по шкале MMS и последующими афтершоками, чья сила составляла 5,4 и 4,3 балла. Сегодня утром в окрестностях острова произошло еще одно подобное событие, чья магнитуда приблизилась к отметке в 6,1 балла.

Как сообщило местное агентство Антара, жертвами землетрясения в воскресенье стали 347 человек. Сутопо Пурво Нугрохо, представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, заявил о гибели 131 жителя острова. Еще 20 тысяч человек остались без крыши над головой.

Аналогичное событие, произошедшее в апреле 2012 года у берегов Суматры, привело к расколу Индо-Австралийской тектонической плиты на две половины, из-за чего ученые очень пристально следят за всеми мощными землетрясениями в Индонезии и в прилегающих к ней странах.

Снимки, полученные зондами Sentinel-1A и Sentinel-1B до и после землетрясения, показали, что оно не привело к появлению новых трещин и расколов в обломках этой плиты. По текущим оценкам НАСА, подземные толчки подняли высоту северо-восточной оконечности острова Ломбок на несколько десятков сантиметров, и аналогичным образом изменили рельеф дна Яванского моря и Ломбокского пролива, соединяющего его с Индийским океаном.

При этом центральная часть острова несколько просела – его высота в некоторых регионах уменьшилась примерно на 15 сантиметров. Пока не понятно, как новые толчки поменяли облик острова и вызовут ли они более серьезные последствия.