РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Геологи выяснили, когда недра Земли начали "дышать"

02700
© РИА Новости / Александр ЛыскинПерейти в фотобанкВнутреннее строение ЗемлиВнутреннее строение Земли
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Недра Земли  начали активно обмениваться газами и жидкостями с атмосферой и гидросферой неожиданно поздно, примерно 2,5 миллиарда лет назад. Это говорит о необычном характере остывания  планеты, заявляют геологи в статье, опубликованной в журнале Nature.

Корона Фотла на поверхности Венеры
© NASA / JPL
Ученые нашли следы мини-"континентов" на Венере
"Большинство людей не подозревает, что в недрах Земли присутствует огромное количество воды, различных газов и других летучих веществ. Их доля относительно низка, но это компенсируется огромной массой мантии. По этой причине "дыхание" планеты, обмен газами между литосферой, атмосферой и гидросферой, играет важную роль в существовании и эволюции жизни", — рассказывает Рита Парай (Rita Parai) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Круг жизни

По мнению геологов, жизнь существует на Земле и отсутствует на Венере благодаря тому, что недра нашей планеты не стоят на месте, а постоянно "мигрируют" между ее поверхностью и глубинными слоями литосферы. Движение континентов, постепенное погружение их пород в глубины мантии и их последующее "всплытие" помогают Земле  "сбрасывать" лишнее тепло и стабилизировать климат.

Этот процесс, как считают ученые, влияет не только на климат, но и на состав атмосферы и океанов Земли. Когда породы континентов погружаются вглубь мантии, они уносят с собой большие количества осадочных пород, содержащих различные газы, воду и другие летучие вещества. Они возвращаются к поверхности вместе с извержениями вулканов, что часто резко меняет состав воздуха и воды, и сильно влияет на земную жизнь.

Темная буква “Y” на экваторе Венеры
© Фото : Javier Peralta (IAA)
Ученые выяснили, почему мы живем на Земле, а не на Венере

К примеру, недавно геологи обнаружили, что "всплытие" мантии в окрестностях современного Норильска привело к насыщению атмосферы большим количеством парниковых газов и "засеиванию" океанов нутриентами, ускоряющими рост микробов. Оба этих события, произошедшие примерно 255 миллионов лет назад, послужили "спусковым крючком" для Пермского вымирания, самого серьезного катаклизма в истории жизни на Земле. 

Парай и ее коллега Суджой Мукхопадхиай (Sujoy Mukhopadhyay) из университета Калифорнии в Дэвисе (США) выяснили, когда запустились подобные "легкие" планеты, изучая древнейшие образцы пород коры и мантии Земли.

Как объясняют геологи, недра планеты содержат небольшие количества благородных газов, попадающих туда как вместе с "тонущей" корой, так и возникающие в результате распада урана, тория и других радиоактивных элементов.

Поздний старт

Мукхопадхиай и Парай заметили, что доли изотопов одного из таких газов, ксенона, будут сильно различаться для пород, часто контактировавших с водой и атмосферой, и для первичной материи Земли. К примеру, первичная мантия должна содержать в себе относительно много ксенона-129 и ксенона-136, а воздух и переработанные породы коры – ксенона-124 и ксенона-128.

Внутреннее строение Земли
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
Геологи объяснили, как родились первые континенты Земли

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали несколько образцов метеоритов, похожих по составу на первичную материю Земли, а также пород мантии, покинувших недра планеты относительно недавно, и попытались вычислить время запуска ее "легких". 

Эти расчеты показали, что "атмосферный" ксенон фактически полностью отсутствовал в недрах Земли на протяжении первых двух миллиардов лет жизни планеты. Подобные выводы стали большой неожиданностью для ученых. 

С одной стороны, это может означать, что тектонические процессы и круговорот пород в литосфере запустились неожиданно поздно, лишь 2,5 миллиарда лет назад. Это, по мнению Парай, крайне сомнительно, учитывая существующие геологические свидетельства. С другой стороны, ученые не исключают того, что ксенон и другие газы просто не попадали в мантию по той причине, что недра Земли в первые эпохи ее жизни были гораздо горячее, чем мы считаем сегодня.

Планета Венера
© NASA / SSV, MIPL, Magellan Team
Астрономы нашли следы "недавних" извержений вулкана на Венере

Это приводило к тому, что большая часть газов покидала породы коры еще до того, как они успеют погрузиться в глубинные слои мантии, что не позволяло атмосферному ксенону "перемешаться" с подземными запасами этого газа и изменить их изотопный состав. Примерно 2,5-2,4 миллиона лет назад они резко охладились, причину чего еще предстоит выяснить.

Вне зависимости от того, какая из теорий будет верна, и та, и другая интерпретация этого открытия заметно меняют наши представления об облике ранней Земли и тех условиях, в которых возникли первые живые организмы, заключают авторы статьи.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена