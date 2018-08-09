"Наш подход называли лженаукой": эксперт о создании квантового компьютера

Конференция "Сверхпроводниковые квантовые технологии" состоялась в Москве. Один из ее участников, главный конструктор архитектуры процессоров канадской компании D-Wave Павел Бунык, рассказал о том, как развивается данная тематика.

– Павел, какие направления в области сверхпроводящих квантовых технологий, с вашей точки зрения, наиболее перспективны?

– В течение долгого времени квантовые технологии топтались на месте. Почему? Изложу свою версию. Стараясь сделать "идеальный" кубит (главная вычислительная ячейка квантового компьютера), ученые не задумывались о следующем шаге: как соединить их в реально работающую машину.

Поэтому, когда в 2005 году к компании D-Wave присоединилась группа инженеров, включая меня, мы сразу приступили к решению задачи построения цельной взаимосвязанной системы кубитов. Часть этого пути, считаю, мы прошли вполне успешно.

Характерный нюанс. Еще пять лет назад наш подход к квантовым вычислениям как только не называли – глупостью, лженаукой, заблуждением, даже мошенничеством. Зато после демонстрации изделия стали говорить: "Мы сделаем как у D-Wave, только лучше!".

– На конференции вы заявили, что компания уже несколько лет продает квантовые компьютеры. Каковы технические характеристики новинки?

– На данный момент мы предлагаем покупателям 2000-кубитовые квантовые компьютеры на основе квантового отжига. Официальное название следующей компьютерной системы, работа над которой идет полным ходом, – "Блейк".

– Что вы можете сказать о настоящей конференции, ее научном уровне?

– Считаю ярким достижением уже тот факт, что она объединила ученых из России и остального мира, заинтересованных в развитии рынка цифровых технологий. В том числе, русских людей из многих стран. Вообще здесь все всех знают. У многих делегатов общие "образовательные" корни: я сам выпускник физфака МГУ. Уровень докладов впечатляюще высок.

– Среди организаторов мероприятия значатся Институт физики твердого тела РАН, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Институт фотонной технологии имени Лейбница (Германия). С кем-то из представителей этих организаций вы знакомы?

– За экспериментами коллег из НИТУ "МИСиС" слежу давно, насколько это возможно, с неизменным интересом. Хотелось бы знать об их разработках еще больше, что станет, надеюсь, реально в ближайшие месяцы. Если говорить о персоналиях, то прежде других назову заведующего лабораторией "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС" и руководителя научной группы в Российском квантовом центре Алексея Устинова.

Мы с Алексом встречаемся, обмениваемся идеями, советуемся. Он занимается разработкой метаматериалов. Их, в силу родства наших подходов к проблеме, можно будет "закачивать" в компьютеры, которые мы создаем.