РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

"Наш подход называли лженаукой": эксперт о создании квантового компьютера

(обновлено: 10:20 09.08.2018)
0660
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"Павел Бунык, главный конструктор архитектуры процессоров компании D-WaveПавел Бунык, главный конструктор архитектуры процессоров компании D-Wave
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Конференция "Сверхпроводниковые квантовые технологии" состоялась в Москве. Один из ее участников, главный конструктор архитектуры процессоров канадской компании D-Wave Павел Бунык, рассказал о том, как развивается данная тематика.

– Павел, какие направления в области сверхпроводящих квантовых технологий, с вашей точки зрения, наиболее перспективны?

Оборудование лаборатории Сверхпроводящие метаматериалы НИТУ МИСиС, занимающейся изучением метаматериалов и созданием квантового компьтера
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Ученые создали принципиально новый кубит для квантового компьютера
– В течение долгого времени квантовые технологии топтались на месте. Почему? Изложу свою версию. Стараясь сделать "идеальный" кубит (главная вычислительная ячейка квантового компьютера), ученые не задумывались о следующем шаге: как соединить их в реально работающую машину.

Поэтому, когда в 2005 году к компании D-Wave присоединилась группа инженеров, включая меня, мы сразу приступили к решению задачи построения цельной взаимосвязанной системы кубитов. Часть этого пути, считаю, мы прошли вполне успешно.

Характерный нюанс. Еще пять лет назад наш подход к квантовым вычислениям как только не называли – глупостью, лженаукой, заблуждением, даже мошенничеством. Зато после демонстрации изделия стали говорить: "Мы сделаем как у D-Wave, только лучше!".

– На конференции вы заявили, что компания уже несколько лет продает квантовые компьютеры. Каковы технические характеристики новинки?

Лист липы в солнечном свете
© Depositphotos / Dink101
Физики применили квантовую симуляцию для расшифровки механизмов фотосинтеза
– На данный момент мы предлагаем покупателям 2000-кубитовые квантовые компьютеры на основе квантового отжига. Официальное название следующей компьютерной системы, работа над которой идет полным ходом, – "Блейк".

– Что вы можете сказать о настоящей конференции, ее научном уровне?

– Считаю ярким достижением уже тот факт, что она объединила ученых из России и остального мира, заинтересованных в развитии рынка цифровых технологий. В том числе, русских людей из многих стран. Вообще здесь все всех знают. У многих делегатов общие "образовательные" корни: я сам выпускник физфака МГУ. Уровень докладов впечатляюще высок.

– Среди организаторов мероприятия значатся Институт физики твердого тела РАН, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Институт фотонной технологии имени Лейбница (Германия). С кем-то из представителей этих организаций вы знакомы?

Криостат лаборатории сверхпроводящих материалов НИТУ МИСиС
© Фото : НИТУ "МИСиС"
"Квантовый хайп": ученый рассказал о развитии квантовых технологий в России
– За экспериментами коллег из НИТУ "МИСиС" слежу давно, насколько это возможно, с неизменным интересом. Хотелось бы знать об их разработках еще больше, что станет, надеюсь, реально в ближайшие месяцы. Если говорить о персоналиях, то прежде других назову заведующего лабораторией "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС" и руководителя научной группы в Российском квантовом центре Алексея Устинова.

Мы с Алексом встречаемся, обмениваемся идеями, советуемся. Он занимается разработкой метаматериалов. Их, в силу родства наших подходов к проблеме, можно будет "закачивать" в компьютеры, которые мы создаем.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена