"Наш подход называли лженаукой": эксперт о создании квантового компьютера

Конференция "Сверхпроводниковые квантовые технологии" состоялась в Москве. Один из ее участников, главный конструктор архитектуры процессоров канадской компании D-Wave Павел Бунык, рассказал о том, как развивается данная тематика.
– Павел, какие направления в области сверхпроводящих квантовых технологий, с вашей точки зрения, наиболее перспективны?
Поэтому, когда в 2005 году к компании D-Wave присоединилась группа инженеров, включая меня, мы сразу приступили к решению задачи построения цельной взаимосвязанной системы кубитов. Часть этого пути, считаю, мы прошли вполне успешно.
Характерный нюанс. Еще пять лет назад наш подход к квантовым вычислениям как только не называли – глупостью, лженаукой, заблуждением, даже мошенничеством. Зато после демонстрации изделия стали говорить: "Мы сделаем как у D-Wave, только лучше!".
– На конференции вы заявили, что компания уже несколько лет продает квантовые компьютеры. Каковы технические характеристики новинки?
– Что вы можете сказать о настоящей конференции, ее научном уровне?
– Считаю ярким достижением уже тот факт, что она объединила ученых из России и остального мира, заинтересованных в развитии рынка цифровых технологий. В том числе, русских людей из многих стран. Вообще здесь все всех знают. У многих делегатов общие "образовательные" корни: я сам выпускник физфака МГУ. Уровень докладов впечатляюще высок.
– Среди организаторов мероприятия значатся Институт физики твердого тела РАН, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Институт фотонной технологии имени Лейбница (Германия). С кем-то из представителей этих организаций вы знакомы?
Мы с Алексом встречаемся, обмениваемся идеями, советуемся. Он занимается разработкой метаматериалов. Их, в силу родства наших подходов к проблеме, можно будет "закачивать" в компьютеры, которые мы создаем.