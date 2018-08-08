Японский зонд получил фотографии астероида с высоты птичьего полета

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Зонд "Хаябуса-2" получил фотографии астероида Рюгю с высоты в 930 метров от его поверхности и "пощупал" структуру его гравитационного поля. Снимки и данные были опубликованы на сайте JAXA.
Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Форма астероида неоднократно "менялась" по мере сближения зонда с небесным телом и повышения качества снимков.
Сначала ученым казалось, что он был похож на идеальный шар, потом – на "пельмешек" или шарик данго, национальной японской сладости. Более поздние серии снимков и своеобразный видеоролик, полученные "Хаябусой-2" в середине июня, показали, что он имеет более угловатую форму и похож на кубик сахара или кристалл шпата.
"Хаябуса-2" официально прибыла к Рюгю в начале июля, остановившись в 20 километрах от поверхности астероида. Последующие несколько недель зонд потратил на включение и диагностику научных инструментов, а также на изучение формы и физических свойств Рюгю.
На прошлой неделе зонд провел серию маневров, которые сначала вывели его на высоту в 6 километров от поверхности Рюгю, а затем заставили его опуститься еще ниже, что было необходимо для замеров силы гравитационного поля астероида.
Вчера, как отмечает JAXA, "Хаябуса-2" совершила "нырок" в сторону астероида, сблизившись с ним на расстояние в 851 метр до того, как зонд включил двигатели и вернулся на прежнюю орбиту. Благодаря этому его камеры смогли получить фотографии с рекордно высоким разрешением, примерно 50 сантиметров на пиксель.
Данные, собранные в ходе этого "нырка" и возврата на прежнюю орбиту, помогут ученым понять, как устроено гравитационное поле Рюгю и как сильно он притягивает "Хаябусу" и другие окружающие объекты. Его изучение, как отмечают японские планетологи, поможет нам понять, как устроены недра астероида и есть ли в нем крупные пустоты.
Animation of gravmo pic.twitter.com/in1hhPfLwR— James Holbeach (@opplevelse) August 7, 2018