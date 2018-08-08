Японский зонд получил фотографии астероида с высоты птичьего полета

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Зонд "Хаябуса-2" получил фотографии астероида Рюгю с высоты в 930 метров от его поверхности и "пощупал" структуру его гравитационного поля. Снимки и данные были опубликованы на сайте JAXA.

Автоматическая станция "Хаябуса-2" была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Форма астероида неоднократно "менялась" по мере сближения зонда с небесным телом и повышения качества снимков.

Сначала ученым казалось, что он был похож на идеальный шар, потом – на "пельмешек" или шарик данго, национальной японской сладости. Более поздние серии снимков и своеобразный видеоролик, полученные "Хаябусой-2" в середине июня, показали, что он имеет более угловатую форму и похож на кубик сахара или кристалл шпата.

"Хаябуса-2" официально прибыла к Рюгю в начале июля, остановившись в 20 километрах от поверхности астероида. Последующие несколько недель зонд потратил на включение и диагностику научных инструментов, а также на изучение формы и физических свойств Рюгю.

© JAXA, University Tokyo, Koichi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST. Фотография поверхности Рюгю с высоты птичьего полета © JAXA, University Tokyo, Koichi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST. Фотография поверхности Рюгю с высоты птичьего полета

На прошлой неделе зонд провел серию маневров, которые сначала вывели его на высоту в 6 километров от поверхности Рюгю, а затем заставили его опуститься еще ниже, что было необходимо для замеров силы гравитационного поля астероида.

© JAXA, University of Tokyo, Koichi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST Астероид Рюгю оказался похож на космический "сахарный кубик"

Вчера, как отмечает JAXA, "Хаябуса-2" совершила "нырок" в сторону астероида, сблизившись с ним на расстояние в 851 метр до того, как зонд включил двигатели и вернулся на прежнюю орбиту. Благодаря этому его камеры смогли получить фотографии с рекордно высоким разрешением, примерно 50 сантиметров на пиксель.

Данные, собранные в ходе этого "нырка" и возврата на прежнюю орбиту, помогут ученым понять, как устроено гравитационное поле Рюгю и как сильно он притягивает "Хаябусу" и другие окружающие объекты. Его изучение, как отмечают японские планетологи, поможет нам понять, как устроены недра астероида и есть ли в нем крупные пустоты.

Animation of gravmo pic.twitter.com/in1hhPfLwR — James Holbeach (@opplevelse) August 7, 2018

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