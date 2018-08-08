Путин поддержал идею об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС.

На совещании у главы государства Рогозин напомнил, что с начала этого года все продаваемые в России автомобили оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая позволяет отследить положение автомобиля и в случае необходимости срочно направить к нему помощь. "Это сотни спасенных жизней", — сказал глава Роскосмоса.

"Мы предлагаем ввести аналогичную практику при приобретении российскими авиакомпаниями даже в лизинге самолетов иностранного производства и тем более, производимых на территории РФ, они таким же образом должны быть оснащены в обязательном порядке модулями ГЛОНАСС или в отдельных случаях ГЛОНАСС-GPS", — сказал Рогозин. "Мы предлагаем это сделать законодательно", — добавил он, отметив, что это даст возможность более точной навигации для экипажей.

"Я "за", — сказал Путин. "Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством", — добавил президент.

Рогозин также добавил, что в России аэропорты оснащены такой системой, а сами самолеты, которые пока преимущественно иностранного производства, таких модулей не имеют. "Доклад я подготовил и вам представлю", — сказал глава Роскосмоса.