Путин призвал вывести ракетно-космическую отрасль на новый уровень качества

НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг — РИА Новости. Нужно вывести ракетно-космическую отрасль на новый уровень качества, заявил в среду президент России Владимир Путин.

"Нашей ракетно-космической промышленности нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособной", — заявил Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

"Это ключевое условие для увеличения коммерческого потенциала отрасли, для эффективной работы на мировом рынке, где конкуренция, а иногда жесткое соперничество постоянно растут", — сказал он.

Президент также призвал создать условия "для продуктивной, слаженной работы предприятий космической отрасли". Он пояснил, что, в частности, "речь идет о повышении финансовой устойчивости организаций, социальных гарантиях и создании стимулов для притока молодых и талантливых кадров".