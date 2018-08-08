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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как диета влияет на мужчин и женщин

(обновлено: 15:34 08.08.2018)
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© Depositphotos / mostockfootageМужчина, страдающий ожирениемМужчина, страдающий ожирением
© Depositphotos / mostockfootage
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Мужчины быстрее теряют лишний вес при понижении числа калорий в рационе, чем женщины, придерживающиеся аналогичной диеты. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism.

Левая обезьяна питалась низкокалорийной диетой 27 лет, правая – обычной едой
© Фото : Jeff Miller/University of Wisconsin-Madison
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"Даже с учетом разницы в изначальной массе, наши наблюдения показали, что мужчинам подобная диета приносит больше пользы, чем женщинам. С другой стороны, и те, и другие смогли сбросить десятую часть своего веса, что помогло им избежать развития диабета и нормализовало метаболизм", — заявила Пиа Кристенсен (Pia Christensen) из Копенгагенского университета (Дания).

Эксперименты, проведенные на червях, мышах и других животных еще в 60 годах прошлого века, показали, что уменьшение числа калорий в диете заметно продлевает жизнь. За последующие десятилетия биологи выделили десятки генов и гормонов, потенциально задействованных в этом феномене, однако применить полученные знания для продления жизни человека или этих же самых животных так и не получилось.

С другой стороны, наблюдения за здоровьем людей, употребляющих небольшие количества пищи, говорят о том, что низкокалорийная диета защищает от развития инсультов, диабета, гипертонии, атеросклероза и других проблем, связанных с работой сердца и сосудов.

Кристенсен и ее коллеги открыли еще одно любопытное свойство подобного пищевого "аскетизма", наблюдая за тем, как ограничение калорий повлияло на жизнь двух тысяч добровольцев, страдавших от ожирения и желавших похудеть.

Пожилая пара
© Depositphotos / aletia
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На протяжении восьми недель ученые кормили их специальными пищевыми брикетами, общее число калорий в которых было близким к минимально допустимому, около 930 килокалорий в сутки. Авторы статьи регулярно собирали пробы их слюны, крови и выделений и следили за тем, соблюдают ли их подопечные диету и как меняется их состояние.

В среднем, все участники эксперимента добились успеха, потеряв примерно 10,7 килограмм лишнего веса. Этого хватило для снижения уровня сахара в крови до относительно нормальных значений и исчезновения других ранних признаков развития диабета второго типа.

Анализ данных показывает, что мужчинам удалось добиться более заметных успехов. Они сбросили примерно 11,8 килограмм, тогда как женщины избавились лишь от 10 килограмм лишней массы, что на 18% меньше.

Изначально ученые предполагали, что это связано с тем, что мужчины в среднем больше весят, чем женщины, и имеют более обширные отложения жира на животе. Когда они учли оба этих фактора, оказалось, что это не так — представители сильного пола действительно сильнее реагировали на диету, чем дамы.

Мужчина работает за компьютером
© Fotolia / tiero
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С другой стороны, прочие изменения, связанные с ограничением калорий, были больше выражены в организме женщин, причем не все из них были полезными. К примеру, они теряли больше мускульной массы и полезного подкожного жира, но при этом лучше избавлялись от "вредных" разновидностей холестерина, чем мужчины.

Подобные различия в реакции организма на ограничение калорий, как считают Кристенсен и ее коллеги, говорят о том, что диетологам и эндокринологам стоит разработать отдельные программы для снижения веса, учитывающие различия между мужчинами и женщинами и помогающие им избегать опасных последствий от чрезмерного увлечения похуданием.

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