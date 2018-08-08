В Иерусалиме нашли золотую серьгу, пролежавшую в земле более двух тысяч лет

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг – РИА Новости. Золотая серьга Эллинистической эпохи, напоминающая голову рогатого животного, обнаружена во время археологических раскопок на стоянке Гивати в Городе Давида — национальном парке и старейшим районе Иерусалима, расположенном у городских стен, сообщает пресс-служба управления древностей Израиля.

По свидетельству руководителей раскопок, профессора Тель-Авивского университета Юваля Гадота и Ифты Шалева из управления древностей, золотое украшение в форме головы антилопы или оленя восходит ко второму или третьему веку до нашей эры.

"Мы не знаем пока, носили золотые серьги в ту эпоху мужчины или женщины, не знаем их культурной или религиозной принадлежности, но можно с уверенностью сказать, что тот, кто носил эти серьги, определенно принадлежал к высшему классу Иерусалима", — приводит управление древностей слова ученых.

Примечательно, что почти рядом с этой находкой рабочий-экскаваторщик обнаружил золотую бусину с замысловатым орнаментом, датированную примерно той же эпохой, говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что за предшествующее столетие археологических раскопок в исторической части Иерусалима было сделано много небольших открытий, относящихся к эпохе эллинизма. Это были фрагменты керамики или монеты. Но никогда прежде не удавалось обнаружить такие редкие по красоте и технике исполнения ювелирные украшения.

"Эти уникальные находки открывают нам окно в мир раннего Эллинского периода и расширяют представление о том, каким тогда был Иерусалим. В результате этих раскопок мы выяснили, что жителями города были не только крестьяне, селившиеся на пустующих землях, как считалось прежде, но и зажиточные люди, торговавшие с соседними странами и предпочитавшие греческие товары", — подчеркнули археологи.

Ювелирные украшения, пролежавшие больше двух тысяч лет в земле, будут выставлены на всеобщее обозрение на ежегодной археологической конференции Города Давида, которая состоится в начале сентября, поясняется в сообщении.