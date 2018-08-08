Выставка авиакосмических технологий и оборудования открывается в Казани

КАЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Международная специализированная выставка оборудования, материалов и технологий для авиации, авиастроения и космоса "Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование" (АКТО) начинается в Казани в среду, где соберутся представители более 100 предприятий авиационной и ракетно-космической отрасли России и Белоруссии.

"На территории выставочного центра "Казанская ярмарка" 8-10 августа состоится 9-я международная специализированная выставка оборудования, материалов и технологий для авиации, авиастроения и космоса "Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование", которая проводится с 2002 года раз в два года. Выставка проходит под патронатом президента Татарстана Рустама Минниханова и при поддержке правительства республики", — сообщили в оргкомитете.

Выставка "АКТО-2018" и деловые мероприятия в ее рамках приурочены к 130-летию со дня рождения выдающегося ученого и авиаконструктора Андрея Туполева, 50-летию со дня первого полета Ту-144 и 55-летию со дня полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Также отмечается, что более 100 предприятий авиационной и ракетно-космической отрасли России и Белоруссии представят на выставке современные технологии, материалы и оборудование в таких разделах, как самолетостроение, вертолетостроение, малая авиация, авиационное двигателестроение, авиационное приборостроение, высокоточное и наукоемкое оборудование, техническое обслуживание воздушных судов.

Традиционно в работе мероприятий примут участие ведущие авиационные научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения России.

Премьерой "АКТО-2018" станет четырехместный многоцелевой самолет "Мурена" казанской фирмы "МВЕН". Макет самолета уже выставлялся на различных российских международных выставках, но на "АКТО-2018" будет представлен рабочий летающий образец, уже совершивший первый полет.

В рамках деловой программы выставки будут организованы IV Съезд авиапроизводителей России, совещание представителей госкорпорации "Ростех" в ПФО, всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли".

Параллельно с выставкой "АКТО" и деловыми мероприятиями будет организован региональный форум деловой авиации с выставкой бизнес-джетов. В последний день работы выставки в центре города состоится авиационный праздник "Я выбираю небо!".

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