Российские ученые оптимизировали поиск нефтегазовых залежей

МОСКВА, 8 авг ‒ РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) предложили новый метод, позволяющий улучшить эффективность поиска и разведки залежей углеводородов (нефть, газ), сообщила пресс-служба вуза.
По словам экспертов, поиск и разведка углеводородов сегодня сталкиваются с целым рядом проблем, например, с неоднородностью верхней части скважины или малой мощностью залежей.
В связи с этим активно разрабатывают комплексные геофизические методы и технологии, основанные на подсветке залежи сейсмическим излучением и наблюдении шумовой сейсмо-эмиссии после искусственного возмущения.
По данной методике ученые провели опытные работы, измерив ФВК на месторождениях Хакасии. Разработанный в СФУ двухканальный геофизический прибор позволил снять сейсмические и электрические шумы в диапазоне частот 0.1 — 20.0 Гц.
"Продуктивная залежь на глубинах 1800-2000 метров в обоих случаях отмечена максимумом ФВК, в 5-7 раз превышающим нормальный фон, что указывает на проявление сейсмоэлектрического эффекта", – сообщил ученый.
По мнению исследователей, это дает надежду на существенное улучшение эффективности прямых методов поиска углеводородов. Для дальнейшей реализации ПСЭ необходим большой объем полевых работ в различных геолого-геофизических условиях.
Как сообщили в пресс-службе СФУ, исследование ученых, опубликованное в журнале "Геология и геофизика", выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, правительства Красноярского края и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности.