Обнаруженное у Севастополя судно относится к типу "круглых кораблей" римлян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Сохранившийся корпус деревянного корабля ориентировочно II-III веков обнаружен у берегов Севастополя, размеры и форма корпуса соответствуют так называемым "круглым кораблям" римской эпохи, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Виктор Лебединский.

Ранее руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев сообщил, что у берегов Балаклавы обнаружено деревянное судно, предположительно II-III вв., относящееся к римскому периоду.

"Обнаруженное судно покоится на глубине 85 метров и представляет собой деревянный остов. Из илистого грунта торчат ряды шпангоутов, разбросаны деревянные элементы корпуса и такелажа, среди них обнаружен железный якорь, по которому и удалось провести предварительную датировку. Также на кораблекрушении видна мощная мачта диметром более полуметра", — сообщил подробности Лебединский.

Кроме якоря, датирующего материала, например, фрагментов керамики, пока не обнаружено, отметил Лебединский. Для датировки радиоуглеродным методом на поверхность были подняты образцы древесины судна, проведены обмеры и фото-, видеофиксация объекта, в настоящее время ученые составляют общий план затонувшего судна.

© Фото : предоставлено Виктором Лебединским Корпус деревянного корабля у берегов Севастополя © Фото : предоставлено Виктором Лебединским Корпус деревянного корабля у берегов Севастополя

"Размер обнаруженного объекта – 22 на 6 метров, что примерно соответствует размерам и пропорциям так называемых "круглых кораблей", использовавшихся в римскую эпоху, как торговые суда", — сказал Лебединский.

После уточнения датировки объекта работы ученых будут продолжены.