Обнаруженное у Севастополя судно относится к типу "круглых кораблей" римлян

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Сохранившийся корпус деревянного корабля ориентировочно II-III веков обнаружен у берегов Севастополя, размеры и форма корпуса соответствуют так называемым "круглым кораблям" римской эпохи, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Виктор Лебединский.
"Обнаруженное судно покоится на глубине 85 метров и представляет собой деревянный остов. Из илистого грунта торчат ряды шпангоутов, разбросаны деревянные элементы корпуса и такелажа, среди них обнаружен железный якорь, по которому и удалось провести предварительную датировку. Также на кораблекрушении видна мощная мачта диметром более полуметра", — сообщил подробности Лебединский.
Кроме якоря, датирующего материала, например, фрагментов керамики, пока не обнаружено, отметил Лебединский. Для датировки радиоуглеродным методом на поверхность были подняты образцы древесины судна, проведены обмеры и фото-, видеофиксация объекта, в настоящее время ученые составляют общий план затонувшего судна.
"Размер обнаруженного объекта – 22 на 6 метров, что примерно соответствует размерам и пропорциям так называемых "круглых кораблей", использовавшихся в римскую эпоху, как торговые суда", — сказал Лебединский.
После уточнения датировки объекта работы ученых будут продолжены.