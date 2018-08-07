РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли причину высокой смертности мужчин в России

(обновлено: 18:42 07.08.2018)
0659443
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПосетитель разливает водку в пивном бареПосетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Злоупотребление алкоголем оказалось главной причиной того, почему мужчины в России и других странах Восточной Европы умирают заметно раньше и чаще женщин. К такому выводу пришли ученые из ВШЭ и Минздрава РФ, опубликовавшие статью в журнале Alcohol and Alcoholism.

Лекарства, принимаемые во время гриппа и простуды
© Fotolia / nyul
Ученые объяснили, почему мужчины тяжелее переносят грипп
"Если учесть те количества алкоголя, которые не попадают в статистику, объем выпитого спирта становится главным фактором риска, определяющим уровень смертности среди мужчин-европейцев. Все остальные вещи, в том числе курение, тяжелые наркотики или уровень расходов на здоровье, заметно меньше влияют на вероятность преждевременной смерти мужчин ", — пишут Андрей Коротаев и его коллеги из ВШЭ и Минздрава.

Загадки российской действительности

В последние годы ученые нашли множество намеков на то, что алкоголь не только разрушает печень и вызывает тяжелую психологическую и физиологическую зависимость, но и способствует развитию рака, диабета и множества других тяжелых болезней. Аналогичные новые негативные черты были открыты и у табака.

По статистике ВОЗ, алкоголизм и курение уносят каждый год примерно 3,5 и 5 миллионов жизней, что сопоставимо с числом жертв автомобильных катастроф и некоторых форм рака. Сегодня многие наркологи активно призывают правительства всех стран приравнять спиртное, сигареты и тяжелые наркотики, и запретить их употребление и оборот, так как они уносят не меньше жизней, чем героин или другие опиаты.

Продажа водки в магазинах Омска. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ученые подтвердили связь водки с высокой смертностью мужчин в России

Ученые, как отмечают авторы статьи, давно спорят о том, почему российские мужчины живут, как показывает официальная статистика, в среднем почти на десять лет меньше, чем женщины – 65,9 и 76,7 лет.

Дело в том, что подобный разрыв можно объяснить не только тем, что представители сильного пола намного больше злоупотребляют наркотиками, спиртным и табаком, но и биологическими различиями в работе организма мужчин и женщин. Вдобавок, мужчины чаще выбирают опасные и вредные виды работы, что тоже может сокращать их среднюю продолжительность жизни.

Коротаев и его коллеги решили разобраться в этом вопросе, разработав методику, которая позволила ученым учесть не только официальную статистику по употребляемому алкоголю, но и то, как много самогона и контрафактной водки и прочих напитков пили россияне и жители бывшего СССР.

Каждый третий

Для этого ученые объединили данные, собранные десятками других научных групп, а также информацию из банков данных ВОЗ и других здравоохранительных организаций. Помимо количества выпитого алкоголя, ученые наблюдали за уровнем доходов, диетой, числом курильщиков и наркоманов среди мужчин.

Как отмечают Коротаев и его коллеги, изначально алкоголь слабее всего влиял на продолжительность жизни, уступая не только тяжелым наркотикам, но и сигаретам и даже фруктам и овощам.

Пытаясь понять, с чем это было связано, ученые учли в своих вычислениях статистику по "неофициальному" употреблению спиртного, и разбили его на три категории – вино, пиво и водка. Подобный подход радикально изменил ситуацию – водка и другие крепкие спиртные напитки стали самым значимым фактором риска для мужчин, живущих в Восточной Европе.

Отказ от алкоголя
© Depositphotos / itakdalee
Ученые подтвердили, что алкоголь способствует развитию рака

В этом, как пишут российские медики, кроется не только разгадка необычно высокой смертности россиян, но и объяснение того, почему продолжительность жизни мужчин в многих других "пьющих" странах Европы, таких как Чехия или Португалия, заметно выше, чем в России.

Россияне, чехи и португальцы пьют сопоставимое количество спиртного, около 10-14 литров в год, однако они употребляют разные напитки. Европейские любители выпивки предпочитают "нагружаться" пивом и вином, тогда как российские мужчины употребляют почти исключительно водку, коньяк и прочие крепкие напитки. По этой причине более трети российских мужчин умирает, не дожив до 60 лет, что в три раза больше аналогичных показателей для Чехии и Португалии.

Все это, как отмечают ученые, говорит о том, что медицинским ведомствам России и стран бывшего СССР следует бороться не со всем спиртным сразу, а в первую очередь с водкой и прочими "тяжелыми" сортами алкоголя. Подобные меры должны касаться не только самих напитков, но и рекламы, подчеркивающей их позитивные качества, заключают авторы статьи.

Рейтинг трезвости субъектов РФ — 2017
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг трезвости российских регионов
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена