Ученые разработали средство против старения

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Британские ученые разработали препарат, который позволяет затормозить основные процессы старения в митохондриях, пишет MedicalXpress.

Специалисты Эксетерского университета провели лабораторные испытания новых соединений AP39, AP123 и RT01, протестировав их на эндотелиальных клетках, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. В результате исследования ученые смогли уменьшить старение тканей, снизив количество "пожилых" клеток, не способных к делению, на 50 процентов.

Отмечается, что эффект был достигнут за счет того, что препараты AP39, AP123 и RT01 доставляли сероводород в митохондрии, помогая старым и поврежденным клеткам вырабатывать необходимую энергию для более длительного функционирования и замедления процессов старения.

Ученые подчеркивают, что препараты на основе данных соединений позволят не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество. Кроме того, они указывают на то, что подобное воздействие на митохондрии позволит снизить риск сердечного приступа и инсульта.