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Астрономы представили новый сценарий конца Солнечной системы

(обновлено: 17:14 07.08.2018)
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© Фото : NASAПланетарная туманность КольцоПланетарная туманность Кольцо
© Фото : NASA
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ученые обнаружили в созвездии Змеи необычную туманность HuBi 1, возникшую в результате того, что одна из его звезд "вывернулась наизнанку" в последние мгновения жизни. Аналогичным образом умрет и Солнце, пишут астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Биполярная планетарная туманность NGC 5189
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Планетарные туманности: "бабочки", "восьмерки" и "песочные часы"
"Прародитель этой туманности принадлежит к числу относительно редких объектов, так называемых переродившихся звезд. Она представляет собой "потерянное звено" в эволюции белых карликов, расположенных в центре других планетарных туманностей. Таким же образом может закончиться и жизнь Солнца", — пишут Мартин Герреро (Martin Guerrero) из Астрофизического института Андалузии в Гранаде (Испания) и его коллеги.

Космический цикл жизни

Одними из самых заметных объектов на ночном небе являются так называемые планетарные туманности — огромные облака из раскаленного газа, простирающиеся на несколько световых лет. В далеком прошлом астрономы считали, что они представляют собой далекие звездные системы, в которых началось формирование новых планет, и только в середине XIX века ученые узнали, что это не так.

Оказалось, что они — останки сброшенных оболочек небольших звезд, похожих на Солнце, почти исчерпавших свои запасы водорода и превратившихся в красных гигантов. Этот газ постоянно подогревается ультрафиолетовым излучением умирающего светила или белого карлика, который возникает на его месте после сброса последних внешних слоев звезды.

Благодаря этому излучению облако газа и пыли начинает светиться, что и порождает красивую и яркую туманность. Их форма и устройство зависят от того, что происходит внутри недр светила, поэтому ученые сегодня активно изучают такие туманности в надежде раскрыть секреты смерти звезд.

Планетарная туманность PN G283.6+25.3 в созвездии Гидры
© Фото : ESA
Астрономы сфотографировали "призрак" мертвой звезды в созвездии Гидры

Герреро и его коллеги обнаружили крайне необычные обстоятельства гибели звезды, похожей на Солнце, изучая одну из подобных туманностей в созвездии Змеи, объект HuBi 1, открытый в 1990 году астрономами из Нидерландов. Внутри этой туманности они нашли тусклый светящийся объект, который они посчитали заурядным белым карликом, возникшим после смерти красного гиганта.

Наблюдая за разными планетарными туманностями в ближайших окрестностях Галактики, авторы статьи заметили, что с HuBi 1 происходит нечто непонятное. Ее центральная звезда просто исчезла, покрывшись непонятным слоем пыли и газа, а сама туманность начала странным образом остывать изнутри, а не снаружи, как это происходит с остальными "саванами" мертвых светил.

Будущее Солнца

Пытаясь понять, что произошло с HuBi 1, астрономы детально изучили ее окрестности и проанализировали архивные снимки, которые получали различные оптические и инфракрасные телескопы во время наблюдений за той частью созвездия Змеи, где она находится.

Как оказалось, яркость звезды непрерывно падала на протяжении последних 50 лет, снизившись за это время примерно в десять тысяч раз, а ее температура все это время была необычно низкой для белых карликов. Это говорит о том, что в центре туманности находится не обычное "мертвое светило", а миниатюрный аналог так называемых звезд Вольфа — Райе — особенно горячих и "беспокойных" голубых светил, выбрасывающих в космос большие количества материи в виде звездного ветра.

Престарелая звезда превратилась в подобный объект в последние мгновения своей жизни, когда в ее ядре начал гореть гелий, что привело к его перерождению и временному омоложению. Эта вспышка активности выбросила последние остатки внешних оболочек светила и породила мощную ударную волну, которая "вывернула наизнанку" его бывшие недра.

Туманность Abell 39 выглядит сегодня так же, как будет выглядеть Солнечная система после смерти светила
© T.A.Rector (NRAO/AUI/NSF and NOAO/AURA/NSF) and B.A.Wolpa (NOAO/AURA/NSF)
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца

Это проявляется в том, что внешние слои HuBi 1, сброшенные ее прародителем на первых этапах его превращения в красного гиганта, стали самой горячей и яркой частью туманности, а ее внутренние регионы, наоборот, остыли и стали непрозрачными для свечения белого карлика из-за огромного количества пыли, которое выбрасывает светило.

Аналогичная судьба, как предполагают ученые, может ожидать Солнце в далеком будущем, так как оно почти не отличается по массе и размерам от прародителя HuBi 1. Проверить эту теорию можно будет уже в ближайшее время, когда так называемый объект Сакураи, еще одна престарелая звезда, расположенная в созвездии Стрельца, войдет в ту же фазу эволюции, что и светило в центре HuBi 1.

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