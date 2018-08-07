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РИА Наука
РИА Наука

Ученые назвали самое быстро взрослеющее животное на Земле

(обновлено: 14:42 07.08.2018)
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© Фото : M. ReichardРыбка-килли, взрослеющая всего за две неделиРыбка-килли, взрослеющая всего за две недели
© Фото : M. Reichard
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Детство и юность африканских рыбок-килли оказались самыми короткими на Земле. Они становятся полностью взрослыми всего через две недели после рождения, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Голый землекоп
© AP Photo / Eric Gay
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"Мы давно предполагали, что некоторые популяции этих рыбок могут расти быстро в определенных условиям. Но мы даже и не могли подумать, что столь быстрое взросление было не исключением, а нормой для килли", — рассказывает Мартин Райчард (Martin Reichard) из Института биологии позвоночных Чешской академии наук в Брно.

Скорость роста и взросления многих видов млекопитающих, птиц и других животных сильно различается. К примеру, слоны, косатки и человеческие дети взрослеют очень медленно, тратя на это более десяти лет, а другие животные — кролики, куры или утки — растут довольно быстро.

Эти различия обусловлены несколькими биологическими и экологическими факторами. В частности, нестабильная среда будет способствовать выживанию и распространению животных, достигающих половой зрелости очень быстро, а их сородичей, чей медленный жизненный цикл не позволяет приспособляться к новым условиям, будет уничтожать.

Райчард и его коллеги открыли самый экстремальный пример подобного рода, наблюдая за жизненным циклом африканских рыбок-килли (Nothobranchius furzeri). Эти небольшие позвоночные проводят значительную часть жизни в виде икринок, впечатанных в почву дна пересыхающих озер, где жили их родители.

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© Фото : Milos Andera
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Когда начинается сезон дождей и в саваннах снова появляются озера, высушенные икринки "воскресают" и килли начинают быстро расти. Раньше считалось, что они достигают половой зрелости примерно через два-три месяца после вылупления.

Так же быстро они умирают, крайне редко доживая до шести-семи месяцев. Самые долгоживущие килли, выращенные в аквариуме, смогли прожить только девять месяцев. Быстрый характер роста и смерти этих рыбок давно привлекает генетиков и других специалистов, изучающих молекулярные механизмы старения.

Как отмечает Райчард, столь короткий жизненный цикл заставил многих ученых сомневаться в том, что килли ведут себя так же и в дикой природе. Чтобы проверить, так ли это, его команда отправилась в экспедицию в Мозамбик, где живут природные колонии этих рыбок.

Для наблюдений за скоростью роста ученые периодически отлавливали рыбок из луж в саванне, время образования которых точно знали, подсчитывали число слоев в их ушных камнях и следили за тем, как быстро они умирали.

Оказалось, что опыты в лабораториях сильно занижали скорость взросления рыбок. В озерах, за которыми наблюдали Райчард и его коллеги, мальки достигли половой зрелости всего за две недели. За это время их масса возрастала в несколько сотен раз, а длина – примерно в десять раз.

Пожилая пара
© Depositphotos / aletia
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С чем связаны различия между опытами в лаборатории и наблюдениями в Африке? Как отмечают исследователи, причиной могло оказаться то, что временные водоемы в саваннах полностью высыхают примерно за три-пять месяцев. Поэтому рыбкам крайне важно успеть вырасти и продолжить род в еще более сжатые сроки, чем при жизни в стабильном аквариуме в лаборатории.

Сейчас биологи пытаются заставить рыбок взрослеть и стареть так же быстро и в лабораторной среде. Если у них получится решить эту задачу, то килли могут стать одним из главных помощников ученых в раскрытии секретов старения человека и в создании средств для продления жизни.

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