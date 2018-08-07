РКК "Энергия" проверит удобство интерфейса корабля "Федерация"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" начали серию экспериментов по оценке взаимодействия бортовых систем корабля "Федерация" с космонавтами, сообщает во вторник Роскосмос.

"Специалисты РКК "Энергия" начали новую серию экспериментов по оценке человеко-машинного интерфейса пилотируемого транспортного корабля "Федерация", — говорится в сообщении.

Эксперименты продлятся до конца 2018 года, причем специалисты отработают все режимы полета нового корабля — от выведения до стыковки и перехода на траекторию перелета к Луне.

Отмечается, что разработчики создадут набор информационно-управляющих форматов (схематичного представления бортовых систем и режимов полета на пульте космонавта) для контроля двигательной установки и системам энергоснабжения, жизнеобеспечения, управления движением и навигации.

"Постепенно в ходе целой серии экспериментальных оценок мы сформируем предложения по человеко-машинному интерфейсу, что в свою очередь даст разработчикам полное представление о том, что нужно экипажу, чтобы управлять этим кораблем", — приводятся в сообщении слова заместитель руководителя Лётно-космического центра РКК "Энергия" Марка Серова.