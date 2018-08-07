Эксперт назвал перспективы сотрудничества с Турцией в космической сфере

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Турции, которая собирается создать свое космическое агентство, было бы выгодно сотрудничество с Россией или Китаем в космической сфере, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что до конца года в стране будет создано национальное космическое агентство. Основной целью агентства на этапе формирования станет регулирование деятельности и налаживание международных связей.

"Сотрудничать можно со всеми, но из того, что мы сейчас видим, наибольшее сотрудничество может быть с Китаем и с Россией. Понятно, что космонавтика это во многом госполитика, а госполитика Турции сейчас, на мой взгляд, ориентирована на развитие отношений с Россией, Китаем", — сказал РИА Новости Ионин.

При этом, по словам эксперта, Турция станет одной из сотни стран, которые уже обзавелись национальными космическими агентствами. А саму идею создания такого органа Ионин считает вписывающейся в стратегию президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Это и патриотизм, и отстаивание национальных интересов страны, такая самостоятельность, и отношения с Евросоюзом и отношения с Соединенными Штатами. То есть, самостоятельная политика. Это все вполне вписывается, космос, который повышает статус государства", — добавил эксперт.

Кроме того, сотрудничество на международном уровне он назвал единственным путем развития космонавтики в России. Ионин объяснил это тем, что наступает новый технологический этап, и огромные вложения потребуются не для масштабных инфраструктурных проектов или новых ракет, а для создания новых технологий.

"Здесь международная кооперация это реальный выход … С этой точки зрения я всячески приветствовал бы сотрудничество в космосе России с такими странами как Турция, Китай, Индия", — отметил Ионин.