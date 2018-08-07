В Центре Хруничева идет производство пяти версий ракеты-носителя "Ангара"

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Центр имени Хруничева в рамках государственного контракта изготавливает три ракеты-носителя "Ангара" тяжелого класса и две — легкого класса, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2014 году на космодроме Плесецк мы успешно завершили летные испытания космического ракетного комплекса и первые пуски ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов. По действующему контракту, Центр изготавливает три ракеты-носителя тяжелого класса и две — легкого класса", — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Как сообщал недавно глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, серийное производство новых ракет-носителей "Ангара" начнется к 2023-2024 году.

В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы, имеющейся в распоряжении РИА Новости, которое готовилось в 2015 году, указывалось, что в течение 10 лет планируется проведение 20 пусков ракет "Ангара" — по 10 для военной и гражданской программ.

Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного.

В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Ранее планировалось, что ракета среднего класса "Ангара-А3" создаваться не будет.