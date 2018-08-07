Новолуние поможет россиянам увидеть необычно яркий метеорный поток

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Метеорный поток Персеиды будет особенно ярким в эти выходные и в начале следующей недели из-за новолуния. Отсутствие яркой Луны на небе поможет россиянам и жителям других стран северного полушария Земли увидеть этот "космический фейерверк" во всей его красоте, сообщает журнал Space & Telescope.

Падающие звезды — метеоры — представляют собой небольшие частицы межпланетного вещества размерами от песчинок до горошин. Они входят в земную атмосферу на скорости около 20 километров в секунду и практически мгновенно сгорают, оставляя в небе красивый яркий след.

Персеиды — один из самых мощных и известных метеорных "дождей", он возникает, когда Земля входит в пылевой след кометы Свифта-Туттля (109P/Swift-Tuttle). По прогнозам Международной метеорологической организации (IMO), в этом году максимума активности звездопад должен был достичь 12 августа в ночь с воскресенья на понедельник.

В этом году Персеиды будут необычно яркими, но при этом немногочисленными – вместо обычных 80-100 "падающих звезд" в час мы увидим около 50-75 метеоров. Эти яркие линии, как подчеркивают астрономы, не будут представлять опасности для жизни людей на Земле и зондов на орбите.

Метеориты будут лететь "на нас" со стороны созвездий Кассиопеи, Жирафа и Персея. Именно туда стоит смотреть ночью в субботу, воскресенье и понедельник для того, чтобы увидеть яркие линии "небесных камней", сгорающих в атмосфере планеты.

В этом году наблюдениям за Персеидами будет благоприятствовать то, что метеоры будут двигаться по абсолютно темному небу – 11 августа наступает новолуние, и лунный свет не будет мешать свечению сгорающей "космической гальки".

Стоит отметить, что мощность нынешнего звездного даже близко не подходит к абсолютному рекорду яркости и плотности подобных "космических фейерверков" — в октябре 2011 года метеорный поток Дракониды выдал 800 "падающих звезд" в час.

С другой стороны, компанию Персеидам в этом году составят еще два менее ярких потока – Дельта-Аквариды и Каппа-Цигниды, чье свечение будет украшать созвездие Водолея, Лебедя и Лиры. Пики их активности придутся на середину следующей недели, однако внимательные любители астрономии смогут легко их заметить и на выходных.