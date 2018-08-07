Ученые предсказали превращение Земли в "теплицу"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Средняя температура на Земле может вырасти еще на 4-5 градусов, даже если условия Парижского соглашения по изменению климата будут выполнены. Об этом говорится в статье международной группы ученых, опубликованной в журнале PNAS.

Сейчас температура планеты примерно на градус превышает показатели доиндустриального периода — середины ХIХ века — и растет на 0,17 градуса за десятилетие. Парижское соглашение устанавливает для глобального потепления рамки в 1,5-2 градуса, что считается относительно безопасным для Земли значением.

По словам ведущего автора исследования Уилла Стеффена из Австралийского национального университета, даже при выполнении целевого показателя по температуре сохраняется вероятность превращения Земли в "теплицу".

"Температура на Земле не определяется исключительно выбросами парниковых газов в процессе человеческой деятельности. Наше исследование предполагает, что антропогенное потепление на два градуса может запустить другие системные процессы, часто называемые "обратной связью". Они могут ускорить потепление, даже если мы перестанем выбрасывать в атмосферу парниковые газы", — считает ученый.

Исследователи выделили десять таких процессов. Среди них таяние вечной мерзлоты и арктических морских льдов, распад метангидратов океанического дна, исчезновение тропических лесов и лесов Северного полушария, а также сокращение объемов снежного покрова в этом регионе.

Ученые предполагают, что эти процессы станут необратимыми при преодолении определенного планетарного "порога стресса". При этом специалисты пока не готовы определенно ответить на вопрос, где будет находиться точка климатического равновесия.