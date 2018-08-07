В РАН рассказали о пользе одомашненных лисов для человека

НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Российские и зарубежные генетики впервые нашли гены, "ответственные" за ручное и агрессивное поведение лисицы, что в перспективе поможет в борьбе с психическими заболеваниями у людей, сообщает во вторник Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН).

Новых результатов ученым удалось достичь, изучая популяцию доместицированных (одомашненных) лисиц, созданную в рамках знаменитого эксперимента советского генетика-эволюциониста Дмитрия Беляева в новосибирском Академгородке, уточнили в Институте. На протяжении 60 лет ученые отбирали животных по признаку реакции на человека, и эти поведенческие различия закрепились на генетическом уровне.

"Уникальная особенность беляевских лисиц позволила генетикам определить участки генома, различающиеся у агрессивных и дружелюбных популяций, которые с высокой вероятностью отвечают именно за особенности их поведения", — сообщили в институте. Итоги научной работы были опубликованы в престижном научном издании Nature Ecology & Evolution.

По итогам первоначального анализа, исследователи из США, Китая и России, в том числе сотрудники ИЦиГ СО РАН, обнаружили 103 гена, различных у дружелюбных и агрессивных лисиц. Многие из них оказались схожими с участками генома собак. Авторы определили и одного из наиболее вероятных кандидатов на роль гена, отвечающего за ручное поведение — SorCS1, который регулирует белки, вовлеченные в связь между нейронами.

"Поиском генов-мишеней, отвечающих за поведенческие расстройства, сейчас занимается большое число научных коллективов по всему миру, но в качестве лабораторной модели им приходится использовать мышей и крыс. Зная, какие гены отвечают за формирование поведения лисицы, мы также сможем вовлекать ее в разного рода когнитивные исследования. А поскольку лисица ближе к человеку, чем грызуны, и отличается более сложным поведением, она является очень перспективной лабораторной моделью", — привели в пресс-службе Института слова сотрудника лаборатории эволюционной генетики ИЦиг СО РАН Юрия Гербека.

В Институте пояснили, что мутации в гене SorCS1 могут повлечь нарушения в работе всей глутаматной системы организма, которые некоторыми исследованиями отмечались у пациентов, страдающих аутизмом и рядом других психических заболеваний. "Таким образом, SorCS1 является потенциальным геном-мишенью для разработчиков стратегий лечения этих заболеваний", — отметили в учреждении.