В РАН рассказали о пользе одомашненных лисов для человека

НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Российские и зарубежные генетики впервые нашли гены, "ответственные" за ручное и агрессивное поведение лисицы, что в перспективе поможет в борьбе с психическими заболеваниями у людей, сообщает во вторник Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН).
"Уникальная особенность беляевских лисиц позволила генетикам определить участки генома, различающиеся у агрессивных и дружелюбных популяций, которые с высокой вероятностью отвечают именно за особенности их поведения", — сообщили в институте. Итоги научной работы были опубликованы в престижном научном издании Nature Ecology & Evolution.
По итогам первоначального анализа, исследователи из США, Китая и России, в том числе сотрудники ИЦиГ СО РАН, обнаружили 103 гена, различных у дружелюбных и агрессивных лисиц. Многие из них оказались схожими с участками генома собак. Авторы определили и одного из наиболее вероятных кандидатов на роль гена, отвечающего за ручное поведение — SorCS1, который регулирует белки, вовлеченные в связь между нейронами.
В Институте пояснили, что мутации в гене SorCS1 могут повлечь нарушения в работе всей глутаматной системы организма, которые некоторыми исследованиями отмечались у пациентов, страдающих аутизмом и рядом других психических заболеваний. "Таким образом, SorCS1 является потенциальным геном-мишенью для разработчиков стратегий лечения этих заболеваний", — отметили в учреждении.