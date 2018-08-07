Источник сообщил о переносе одного из двух запусков с космодрома Восточный

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Запуск спутника "Метеор-М" с космодрома Восточный перенесён с декабря 2018 года на весну 2019 года, в планах на текущий год с дальневосточного космодрома остаётся только один старт, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Намечавшийся на 6 декабря 2018 года запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и российским метеорологическим спутником "Метеор-М" перенесён на 2019 год. Сдвиг в графике запуска составляет примерно три месяца, космический аппарат предполагается вывести на орбиту в конце первого – начале второго квартала 2019 года", — рассказал собеседник.

В Роскосмосе не стали комментировать эту информацию.

По словам источника, перенос пуска связан с задержками в изготовлении и испытаниях космического аппарата в корпорации ВНИИЭМ.

Таким образом, в планах до конца 2018 года с космодрома Восточный остался один запуск – двух спутников "Канопус-В" (с попутной нагрузкой в виде кластера из малых космических аппаратов). Он намечен на 26 декабря.

Несмотря на перенос "Метеора", декабрь остаётся самым насыщенным для России по количеству планируемых пусков месяцем. На декабрь с Байконура остались запланированы запуски спутника связи "Благовест" и пилотируемого корабля "Союз МС-11", кластера из двух спутников "Канопус" с Восточного.

Также российским специалистам предстоит в конце года участвовать в пусковой кампании ракеты "Союз-СТ" на космодроме Куру во Французской Гвиане. Этот пуск намечен на 14 декабря 2018 года.