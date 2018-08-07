Ученые опровергли миф об эволюции человека

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ученые из США выяснили, что ген FOXP2, который связан с речью и обучаемостью языкам, не дал Homo Sapiens каких-либо эволюционных преимуществ. Их исследование опубликовано в научном журнале Cell.
В своем новом исследовании ученые проанализировали различные генетические варианты FOXP2, использовав информацию о геномах из современных баз данных — Human Genome Diversity Panel (HGDP) и 1000 Genomes Project.
В результате они обнаружили, что если рассматривать людей независимо от их происхождения, один из вариантов гена оказывается более распространенным, чем другие, но если рассматривать человеческие расы по отдельности, то различий не находится.
По словам исследователей, схожая ситуация наблюдается и с некоторыми частями генома человека. Если бы FOXP2 подвергся влиянию естественного отбора, то тогда бы он стал единственной частью ДНК с таким распределением среди различных групп населения.
Ученые также отметили, что результаты их исследования не означают, что изменения в FOXP2 не были важны для развития языка, однако генетикам теперь придется пересмотреть роль этого гена в процессе эволюции человека.