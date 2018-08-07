Ученые опровергли миф об эволюции человека

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ученые из США выяснили, что ген FOXP2, который связан с речью и обучаемостью языкам, не дал Homo Sapiens каких-либо эволюционных преимуществ. Их исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Ранее считалось, что этот ген дал современным людям языковое преимущество над неандертальцами и другими видами рода Homo. FOXP2 кодирует фактор транскрипции, который отвечает за регулирование активности других генов, а мутации в нем могут привести к расстройству речи и языка. Этот ген у человека и других приматов отличается наличием двух аминокислот, возникших в процессе эволюции. Ранее проведенные исследования также показали, что этот ген подвергся воздействию естественного отбора, что указывает на важную роль FOXP2 в эволюции человека.

В своем новом исследовании ученые проанализировали различные генетические варианты FOXP2, использовав информацию о геномах из современных баз данных — Human Genome Diversity Panel (HGDP) и 1000 Genomes Project.

В результате они обнаружили, что если рассматривать людей независимо от их происхождения, один из вариантов гена оказывается более распространенным, чем другие, но если рассматривать человеческие расы по отдельности, то различий не находится.

По мнению ученых, это объясняется тем фактом, что при миграции людей из Африки, некоторые варианты FOXP2 стали распространяться за пределами африканского континента. По мере разрастания популяций на других континентах отдельные аллели этого гена получили более широкое распространение.

По словам исследователей, схожая ситуация наблюдается и с некоторыми частями генома человека. Если бы FOXP2 подвергся влиянию естественного отбора, то тогда бы он стал единственной частью ДНК с таким распределением среди различных групп населения.

Ученые также отметили, что результаты их исследования не означают, что изменения в FOXP2 не были важны для развития языка, однако генетикам теперь придется пересмотреть роль этого гена в процессе эволюции человека.