Falcon 9 во вторник осуществит запуск индонезийского спутника Merah Putih

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Компания SpaceX во вторник осуществит запуск индонезийского телекоммуникационного спутника Merah Putih на ракете-носителе Falcon 9, сообщает специализированный портал Space Flight Now.

Старт ранеты-носителя запланирован на 08:18 мск с космодрома на мысе Канаверал, компания SpaceX будет вести прямую трансляцию запуска.

Для старта спутника впервые повторно используется модернизированная первая ступень Falcon 9 Block 5, совершившая первый старт в мае текущего года. В ходе предстоящего старта компания планирует вновь посадить первую ступень РН, ее приземление на баржу в Атлантическом океане должно состояться через 8 минут после старта.

Заказчиком запуска является компания Telkom Indonesia. Спутник, который построила американская SSL, придет на смену вышедшему из строя в прошлом году спутнику Telkom 1.

Аппарат будет обеспечивать передачу сигнала на территории Индонезии, Индии и граничащих с этими странами районами Южной и Юго-Восточной Азии. Создатели рассчитывают, что он прослужит на орбите около 16 лет.