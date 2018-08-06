Китайские астрономы обнаружили звезду с самыми крупными запасами лития

ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Китайские астрономы обнаружили гигантскую звезду с самыми крупными запасами лития из всех, что были открыты до сих пор, по мнению ученых эта звезда может пролить свет на эволюцию Вселенной, сообщение об открытии опубликовано в журнале Nature Astronomy.
Астрономы обнаружили звезду при помощи большого телескопа LAMOST, который также известен как многоцелевой спектроскоп для наблюдения обширных районов неба. Он расположен на наблюдательной станции Синлун в северной китайской провинции Хэбэй.