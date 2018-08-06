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Астрономы открыли новый тип быстрых "радиосигналов инопланетян"

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© Fotolia / sdecoretВосход солнца над группой планетВосход солнца над группой планет
© Fotolia / sdecoret
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Канадская обсерватория CHIME, недавно построенная для наблюдений за загадочными FRB-вспышками, нашла новый "сигнал инопланетян", не похожий по своим свойствам на прошлые события такого рода. Об этом сообщили участники проекта в письме в Astronomer's Telegram.

Так художник представил себе магнетар, вырабатывающий быстрые радиовспышки
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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"После того, как мы открыли первую вспышку нового типа, FRB180725A, нам удалось зафиксировать еще несколько подобных сигналов, отклонявшихся от "нормы" почти на 400 мегагерц. Ни один из них не совпадает с положением известных земных радиоизлучателей, работающих на тех же частотах", — пишет Патрик Бойл (Patrick Boyle), руководитель обсерватории CHIME.

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения, FRB, астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще трех десятков подобных всплесков. Их сравнение показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной позапрошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких вспышек, FRB 150418, была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути. Это заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру. В дальнейшем астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки могут повторяться, тем самым поставив эти теории под сомнение.

Все эти вопросы и споры, как отмечает Бойл, может в ближайшее время разрешить канадский радиотелескоп CHIME, построенный специально для наблюдений за FRB и другими "быстрыми" радиосигналами, попадающими в Млечный Путь из межгалактической среды.

Антенна 64-метрового радиотелескопа Паркс в Австралии
© Фото : CSIRO
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В отличие от других телескопов, таких как российский РАТАН-600, CHIME может следить практически за всем ночным небом одновременно, что резко повышает шансы на открытие новых FRB-вспышек. Пока он работает в тестовом режиме, но после выхода на полную мощность, как показывают расчеты Бойла и его коллег, он будет находить по несколько десятков "сигналов инопланетян" в день.

Вечером 25 июля CHIME зафиксировал новую FRB-вспышку в созвездии Цефея, чей источник находился в нескольких миллиардах световых лет от Земли. Первое же изучение ее спектра указало на большую неожиданность – пик ее мощности пришелся не на 800 или 1400 мегагерц, как у остальных "сигналов пришельцев", а на частоты в промежутке между 400 и 800 мегагерц.

Вспомнив различные казусы, связанные с другими интересными радиосигналами, ученые сопоставили положение этой вспышки, ее длину – две миллисекунды, а также другие свойства с тем, где расположены рукотворные источники похожих радиоволн на Земле или на орбите планеты. Как показало это сравнение, вспышка FRB180725A действительно возникла в космосе и не могла быть продуктом неизвестных процессов на Земле или в ее атмосфере.

Так художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу Дайсона
© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON
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Как она возникла, пока не понятно. С другой стороны, различия в структуре FRB180725A и других радиовсплесков говорят о том, что их могут порождать не только магнетары, как показывают наблюдения за повторяющейся вспышкой FRB 121102, но и другие космические катаклизмы.

Позже CHIME обнаружил несколько других подобных вспышек, что побудило исследователей сообщить об этом коллегам. Они попросили научное сообщество проследить за теми точками, где были найдены FRB180725A и ее "кузены", используя другие телескопы и диапазоны волн.

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