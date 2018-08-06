РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Специалисты НАСА выяснили, когда появились первые вулканы

0250
© University of Copenhagen/Lars BuchhaveПротопланетный газопылевой диск вокруг звездыПротопланетный газопылевой диск вокруг звезды
© University of Copenhagen/Lars Buchhave
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Уникальный метеорит из Мавритании помог ученым выяснить, что первые вулканы Солнечной системы начали свою жизнь уже 4564 миллиона лет назад, в первые три миллиона лет жизни нашей планетной семьи. К такому выводу пришли геологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.

Пока самая четкая фотография Юпитера, полученная зондом Juno в минувшую субботу
© Фото : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
Метеориты выдали ученым тайну времени рождения Юпитера
"Метеорит NWA 11119 – первый однозначный пример того, что вулканы возникли в Солнечной системе еще до того, как родилась Земля и другие каменистые планеты. Открытие и изучение других похожих астероидов поможет нам понять, как возник прародитель NWA 11119, и как появился Меркурий, имеющий схожий состав", — рассказывает Райан Цайглер (Ryan Zeigler), планетолог из Центра космических полетов НАСА имени Джонсона в Хьюстоне (США).

Солнечная система начала формироваться примерно 4,6 миллиарда лет назад в результате гравитационного коллапса гигантского межзвездного молекулярного облака. Большая часть вещества пошла на образование звезды – Солнца, а из остального вещества, не попавшего в центр, сформировался вращающийся протопланетный диск, из которого в дальнейшем возникли планеты, их спутники, астероиды и другие малые тела Солнечной системы.

Планеты-гиганты, как считают планетологи, достигли своих текущих размеров очень быстро, в первые десять миллионов лет жизни Солнца, пока газ и пыль протопланетного диска не были "сдуты" в открытый космос солнечным ветром и ультрафиолетовыми лучами молодого светила. Земля и ее "соседи" формировались заметно дольше, несколько сотен миллионов лет. Ученые до сих пор спорят о том, как именно это происходило.

Проблема, как объясняет Цайглер, заключается в том, что литосфера Земли постоянно меняется и обновляется благодаря движению плит, вулканизму и другим геологическим феноменам. По этой причине на нашей планете не осталось ни одного образца "первичной" материи Солнечной системы, которая могла бы прояснить загадки ее рождения.

Дэвид Минтон, его ученик Джей Мелош и фрагмент метеорита-хондрита
© Фото : Purdue University/John Underwood
Ученые: астероиды оказались "отходами" столкновений зародышей планет

Единственный источник подобных сведений сегодня — осколки древнейших астероидов, сформировавшихся в первые дни жизни Солнечной системы и упавшие на нашу планету недавно. За последние десятилетия геологи нашли десятки подобных "небесных камней" на севере Африки, в Марокко и в Мавритании, а также в Антарктиде и некоторых других уголках  Земли, почти нетронутых человеком.

В декабре 2016 года жители Мавритании нашли очередного "гостя" из космоса, уникальный полукилограммовый метеорит NWA 11119. Когда он попал в руки Цайглера и его коллег, его материя стала ключом к решению многих загадок ранней эволюции Земли и других планет.

Его уникальность заключается в том, что он состоит не из самых примитивных форм первичной материи Солнечной системы, как почти все остальные древние астероиды, а из пироксенов, полевого шпата, плагиоклазов и других вулканических пород, возникающих при высоких температурах и давлениях.

Так художник представил себе процесс формирования хондрул и зародышей планет
© РИА Новости / Алина Полянина
Ученые выяснили, когда возникли первые "строительные блоки" Земли

Когда ученые проанализировали доли изотопов в этом метеорите и вычислили его возраст, они с удивлением обнаружили, что он образовался не в то же время, как и остальные каменистые астероиды, а фактически в момент рождения Солнечной системы, примерно через 2,5-3,5 миллиона лет после запуска термоядерных реакций в недрах светила.

В свою очередь, его минеральный и химический состав говорят о том, что данный астероид почти неотличим по своему устройству от выбросов вулканов на Меркурии и некоторых их "собратьев" на Земле, извергающих особенно густую и "щелочную" магму.

Они могут существовать только на поверхности небесных тел с достаточно "развитой", слоистой структурой недр. Это говорит о том, что первые настоящие вулканы и связанные с ними геологические процессы появились в Солнечной системе фактически с момента ее рождения, что сильно меняет картину ее эволюции, заключают ученые.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена