В Ярославле будут производить детали для спутниковой системы связи "Сфера"

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Ярославский радиозавод займется производством комплектующих для спутниковой системы связи "Сфера", сообщил журналистам руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Когда будем реализовывать проект "Сфера", это 640 космических аппаратов. Если мы возьмем навигационные спутники ГЛОНАСС, то максимальная серия доходила до десятков аппаратов. Сейчас потребуются сотни. Конечно, хорошо, что в Ярославле появился завод замкнутого цикла", — сказал он.

Здесь же в Ярославле планируется производить аппаратуру для навигационных спутников "Глонасс-К" и спутников дистанционного зондирования Земли.

"Нам прежде всего нужна для себя нагрузка", — сказал Рогозин, отвечая на вопрос, будут ли комплектующие поставляться на экспорт.