"Роскосмос" начал подготовку программы по созданию сверхтяжелой ракеты

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Роскосмос начал подготовку федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты, сообщил журналистам в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Мы сейчас начали подготовку ФЦП по созданию сверхтяжа", — сказал он.
Ранее сообщалось о том, что для создания сверхтяжелой ракеты могут скорректировать Федеральную космическую программу, но о том, что будет создана отдельная ФЦП, речи не шло.
Как сообщал источник РИА Новости в ракетостроительной отрасли, для создания сверхтяжелой ракеты могут организовать специальный холдинг во главе с РКК "Энергия".
Планируется, что первая ступень сверхтяжелой ракеты будет состоять из нескольких первых ступеней средней ракеты "Союз-5", которая также только разрабатывается в России.