"Роскосмос" начал подготовку программы по созданию сверхтяжелой ракеты

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Роскосмос начал подготовку федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты, сообщил журналистам в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы сейчас начали подготовку ФЦП по созданию сверхтяжа", — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что для создания сверхтяжелой ракеты могут скорректировать Федеральную космическую программу, но о том, что будет создана отдельная ФЦП, речи не шло.

Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты-носителя был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия". К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты был тогда назначен на 2028 год. "Сверхтяж" планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например, к Луне и Марсу.

Как сообщал источник РИА Новости в ракетостроительной отрасли, для создания сверхтяжелой ракеты могут организовать специальный холдинг во главе с РКК "Энергия".

Планируется, что первая ступень сверхтяжелой ракеты будет состоять из нескольких первых ступеней средней ракеты "Союз-5", которая также только разрабатывается в России.