Рогозин пообещал "дать бой" зарубежным конкурентам

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин намерен дать "серьезный бой" зарубежным конкурентам.

"Мы никому не собираемся уступать лидерство в космосе. Мы дадим серьезный бой нашим конкурентам, я вам обещаю", — сказал он, выступая на открытии цеха по производству комплектующих для спутников на Ярославском радиозаводе.

По его словам, в последние годы "мы отстали от ведущих позиций". "Но мы стали понимать, что основной рынок складывается не в извозе чужих полезных нагрузок, чужих спутников, а в создании своих спутников", — заявил Рогозин.

Он отметил, что Россия должна прийти от создания штучных спутников до серийного производства спутников для предоставления связи, телевидения, интернета, навигации, решения оборонных задач.