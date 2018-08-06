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Ученые раскрыли сети ботов, рекламирующие вейпы в соцсетях

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© Fotolia / nitoДевушка с электронной сигаретойДевушка с электронной сигаретой
© Fotolia / nito
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Главными "сторонниками" электронных сигарет в Twitter и других социальных сетях оказались не живые люди, а боты. На их долю приходится свыше 70% позитивных сообщений о вейпах, пишут врачи в статье, опубликованной в Journal of Health Communication.

Посетитель на третьей профессиональной выставке vape-индустрии RusskiVape в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ученые выяснили, что заставляет людей пробовать и курить вейпы
"Мы не говорим об аккаунтах, которые напрямую связаны с какими-то организациями, компаниями или движениями. Мы говорим о тех "пользователях", которые выдают себя за обычных людей. Это ставит нас перед вопросом – как сильно боты влияют на дискуссии, связанные с общественным здравоохранением", — заявил Лурдес Мартинес (Lourdes Martinez) из государственного университета Сан-Диего (США).

В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем,  а также выяснили, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.

Вейпер. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Изначально, как отмечает Мартинес, его команда занималась не поисками ботов, а изучением того, как менялось отношение людей к электронным сигаретам в последние годы по мере расширения списка их негативных и позитивных сторон.

Для этого ученые обратились за помощью к специалистам Twitter, которые помогли им собрать все твиты, связанные с подобными устройствами, опубликованные в промежутке между октябрем 2015 и февралем 2016 года, когда испарители стремительно набирали популярность. Ученые отобрали из них только те, которые имели географическую "привязку" – примерно 200 тысяч сообщений, и проанализировали их содержимое и другие свойства.

Подавляющее большинство сообщений – около 65% твитов, как показал анализ их содержимого, содержало в себе очень положительные отзывы об электронных сигаретах, и лишь 11% из них были негативными. При этом, как показывает содержимое их геотегов, свыше 70% этих позитивных сообщений было оставлено ботами, тогда как фактически все негативные отзывы о вейпах – прессой и "живыми" людьми.

Выставка Global vape - 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Что интересно, ученые отмечают, что изначально они не считали эти сообщения продуктом работы ботов. Они пришли к такому выводу только после того, как они начали вручную читать и анализировать около тысячи подобных твитов, и заметили, что многие из них имеют нелогичный и очень странный характер. Выделив их характерные черты, медики отобрали другие похожие сообщения и обнаружили, что почти все они "родились" в одних и тех же точках на карте США.

"Мы не знаем, кто выступает источником этих сообщений, и платят ли ботам коммерческие компании. Противозаконно ли подобное ботоводство? Лично я не могу дать ответ на этот вопрос, однако мне кажется, что об этом должны знать все. Подобная "пропаганда" табачных изделий не соответствует нормам, регулирующим рекламу сигарет", — заключает Мартинес.

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